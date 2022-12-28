Реальная зарплата в России за октябрь 2022 года выросла на 0,4% впервые с марта

Рост размера реальной заработной платы в России в октябре 2022 года составил 0,4% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Реальные заработные платы в октябре выросли впервые с марта текущего года. Среднемесячная зарплата россиян в номинальном выражении за октябрь 2022 года увеличилась на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 62 470 руб.

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная с учетом уровня инфляции.

В отчете Росстата отмечается, что в период с января по октябрь 2022 года зарплаты в России в номинальном выражении выросли на 12,7% в сравнении с январем—октябрем прошлого года, но за этот же период в реальном выражении — на 1,3%.

Средний размер назначенных пенсий составил 18 527 руб. и по сравнению с ноябрем 2021 года увеличился на 16,9%.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало снижение реальных зарплат в России и реальных доходов населения в стране на 2%. Министерство ожидает, что в 2023 году рост реальных зарплат составит 2,6%, в 2024-м — 2,9%, в 2025-м — 2,8%.