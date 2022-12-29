Сотрясение градозащитника привело на скамью подсудимых

В Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело в отношении трех человек, напавших на градозащитника Олега Мухина, препятствовавшего сносу дома Салтыковой. Расследование уголовного дела длилось полгода, его контролировал лично председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы. Эксперты, впрочем, не исключают, что суд может сделать наказание условным.

Уголовное дело в отношении трех мужчин, напавших на градозащитника и директора фонда сохранения культурно-исторического наследия «Голодай» Олега Мухина, поступило в Октябрьский суд Петербурга. На скамье подсудимых окажутся Николай Марков, Валерий Пацук и Денис Прошкин, сотрудники ООО «Производственно-коммерческая фирма "Мандарин"», демонтировавшего объект. Они избили господина Мухина, после чего затолкнули потерпевшего в помещение холла, где заставили написать расписку об отсутствии претензий, следует из информации Следственного комитета. В день нападения они участвовали в сносе объекта культурного наследия — дома Салтыковой, расположенного по адресу Большая Морская улица, 51. Марков обвиняется по ст. 116 УК РФ (побои, наказание — до двух лет лишения свободы), Пацук и Прошкин — по ст. 115 ч. 2 п. «а» УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, до двух лет лишения свободы). Также все трое обвиняются по ст. 127 ч. 2 п. «а» УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет).

Инцидент, результатом которого стало уголовное дело, произошел 16 августа 2022 года. Активисты и градозащитники приехали на пикет против сноса здания 1845 года постройки. Среди протестующих был Олег Мухин, который занимается сохранением архитектурных памятников города и препятствует незаконным строительным работам. Градозащитник попытался снять работу строительной техники, однако был атакован обвиняемыми, которые сначала избили его, а после незаконно удерживали в одном из помещений на территории особняка. В результате побоев у градозащитника зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и гематомы лица.

Олег Мухин рассказал «Ъ-СПб», что никто из обвиняемых впоследствии не пытался с ним связаться, принести извинения или попытаться мирно урегулировать конфликт. Также господин Мухин уточнил, что вина лежит не только на обвиняемых, но и на застройщике (правообладателем участка является ООО «Северная земельная компания».— «Ъ-СПб»).

«Избиение и удержание были спонтанным решением тех, кого обвиняют. По моим ощущениям. Но эти люди, конечно, искренне старались защитить интересы застройщика. Поэтому глобально — это вина застройщика»,— пояснил господин Мухин.

Расследованием дела занимался центральный аппарат Следственного комитета РФ, ход расследования лично контролировал председатель СКР Александр Бастрыкин.

По мнению кандидата исторических наук и заместителя председателя общества защиты памятников «Старый Петербург» Александра Кононова, эта история должна произвести впечатление на тех, кто склонен к подобным незаконным действиям. «Сказать, что эта история стала своеобразным триггером для пристального внимания СКР, тоже нельзя. Потому что еще до инцидента Следственный комитет предпринял довольно много усилий по нескольким объектам в Санкт-Петербурге. Но эта история (нападение на Олега Мухина.— «Ъ-СПб») действительно вопиющая. В этом плане она действительно могла послужить своеобразным катализатором»,— считает господин Кононов.

Адвокат и руководитель практики разрешения споров юридической компании «ССП-Консалт» Дарья Титкова пояснила, что при оценке назначения наказания по преступлениям, совершенным в отношении Олега Мухина, следует отметить, что побои (ст. 116 УК РФ) и причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ), относятся к категории преступлений небольшой тяжести, с максимальным сроком лишения свободы до двух лет. Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ), является преступлением средней тяжести, максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, уточнила юрист.

«При этом судом будут учитываться смягчающие и отягчающие обстоятельства. Для назначения максимального срока наказания в пять лет должны быть веские основания и отягчающие обстоятельства. При имеющейся совокупности преступлений полагаем, что суд может назначить наказание в виде лишения свободы, но при наличии смягчающих обстоятельств суд может сделать вывод о возможности исправления осужденных без реального отбывания наказания, и тогда назначенное наказание будет считаться условным на основании ст. 73 УК РФ»,— объяснила госпожа Титкова.

Екатерина Рязанова