«Единая Россия» разработала кодекс публичного позиционирования депутата от правящей партии. В числе рекомендаций — не употреблять грубых выражений, не писать в соцсетях в неадекватном состоянии, а также не публиковать фотоотчеты об экзотических поездках и дорогих вечеринках. Вместо этого предлагается посвятить себя спорту и патриотическим мероприятиям. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе удивлен, что подобные явления еще возможны в среде народных избранников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Международную повестку, военные конфликты самостоятельно не комментировать, только после официальной оценки МИДа; если ничего не понимаешь в той или иной теме, нечего строить из себя эксперта; выпил — забудь про социальные сети, тем более если находишься в неадекватном психологическом состоянии, выключи компьютер и не приближайся к смартфону. Здесь хочется напомнить составителям брошюры, что человек в подобном состоянии не всегда способен себя контролировать. Впрочем, и на это в документе есть ответ: как только ты вернешься в нормальное состояние, сразу извинись, признай ошибку, сообщи коллегам, они прикроют.

Идем дальше. Нецензурными словами не выражаться, в целом необходимо следить за речью: уметь выстроить фразы, бороться с косноязычием, не давать поводов для троллинга. Иными словами, прежде чем что-то сказать или написать, подумай, если сможешь, конечно. Предметы роскоши, селфи из дорогих ресторанов и дорогих путешествий не публиковать. Вместо этого — спорт, патриотическая повестка, скромность и умеренность во всем.

Вспоминаются бессмертные строки Владимира Семеновича Высоцкого: «Если темы там возникнут — сразу снять/ Бить не нужно, а не вникнут — разъяснять!». Перед выездом за рубеж советские граждане, тем более ответственные работники, знакомились с инструкцией относительно того, что можно, что нельзя. Кодекс внутреннего поведения тоже был, правда, не афишировался: ведь комсомолец или, страшно подумать, член партии категорически никогда не может ругаться матом, публично нести ахинею и в пьяном виде дебоширить в дорогих ресторанах, тем более демонстрировать полную безграмотность в вопросах внешней и внутренней политики.

Создается впечатление, что нынешняя «Единая Россия» не то чтобы выдает за достижение, но как бы дает понять, что мы, мол, своим членам соответствующие инструкции подготовили. И если что вдруг, то к партийному руководству претензий быть не может. Но все равно возникают вопросы: неужели в правящей партии могут иметь место столь уродливые и чуждые российскому гражданину явления? И почему партийцы сами не понимают, что можно, что нельзя, и им приходится готовить специальные руководящие указания?

Но мы не собираемся заниматься критиканством и передергивать, нужно видеть и положительные моменты. Вот, например, партия рекомендует своей думской фракции не превращать новогодние праздники и (или) добрые дела, связанные с маленькими детьми, в политические акции. Вот за это спасибо. Дед Мороз и Снегурочка в форме политработников — это, конечно, нонсенс. Маленькие дети могут и не разобраться в силу возраста.

Кроме того, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак серьезно отчитал двух руководителей субъектов РФ (не будем их называть) за то, что прогуляли совещание по капремонту школ. И это правильно — нужно больше строгости и самокритики, электорат должен чувствовать заботу государства, чтобы было нечто осязаемое, полезное, а не только идеологическое воспитание.

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