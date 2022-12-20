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Коммерсантъ FM
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«Единая Россия» заглянула в ближайшее будущее

Партия подвела итоги уходящего года и поделилась планами на следующий

Руководство партии «Единая Россия» (ЕР) в понедельник встретилось с депутатами своей думской фракции, чтобы подвести итоги законодательной деятельности за год и поговорить о планах на будущее. Одними из главных направлений работы единороссов в Думе стали поддержка мобилизованных граждан и их семей, а также принятие законопроектов, направленных на преодоление негативного эффекта антироссийских санкций.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Представлявший на встрече руководство партии секретарь генсовета ЕР, сенатор Андрей Турчак и сам был соавтором некоторых важных законопроектов — например, о предоставлении статуса ветерана боевых действий гражданским лицам, работающим в зоне конфликта. Затем аналогичное решение было принято и в отношении добровольцев. Также участникам СВО и членам их семей предоставили право на кредитные каникулы, на время которых будет действовать запрет на начисление неустойки, пеней и штрафов.

Заодно господин Турчак сообщил о готовящихся инициативах. Так, ЕР предлагает включить мобилизованных, добровольцев и членов их семей в число лиц, пользующихся приоритетной поддержкой органов занятости при трудоустройстве. «Это даст им преимущественное право на прохождение профессионального обучения, а при необходимости и разных видов реабилитации, включая и психологическую»,— подчеркнул секретарь генсовета. Также партия подготовит законопроект о преимущественном праве участников СВО на поступление на работу в госорганизации и учреждения. А их семьи хотят включить в программу поддержки граждан посредством социального контракта, по которой можно получить до 350 тыс. руб. на обучение и открытие своего дела. «Для многих семей с детьми, главы которых сейчас на фронте, это могло бы стать серьезной поддержкой»,— пояснил Андрей Турчак. Он также сообщил, что «на финишной прямой подготовка новой редакции закона о занятости», и попросил депутатов учесть все эти предложения.

Руководитель фракции ЕР Владимир Васильев, в свою очередь, поделился думской статистикой: в этом году единороссы разработали 330 законопроектов (либо сами, либо в соавторстве с сенаторами), 115 из них приняты и получили статус законов.

В то же время экспертный совет ЕР по законотворческой деятельности, как сказал “Ъ” его глава Дмитрий Вяткин, рассматривает не только законопроекты единороссов — инициативы, которые предложила или поддержала ЕР, иногда вносят и представители других фракций. «Сейчас это обычная практика в рамках межфракционного взаимодействия»,— пояснил депутат. Вероятно, поэтому в перечне «социально значимых законопроектов ЕР» за 2022 год, подготовленном к встрече 19 декабря, оказались, например, поправки к Трудовому кодексу от депутата ЛДПР Ярослава Нилова о гарантиях сохранения рабочих мест за участниками СВО. Всего же, как сообщил на встрече господин Вяткин, за 2022 год в экспертный совет поступила 351 инициатива, 151 из них была поддержана, 46 — отправлены на доработку, а 119 — сняты авторами. Самими популярными темами стали ЖКХ, оборона и безопасность, экономическое развитие и предпринимательство, социальная поддержка граждан.

Первый вице-спикер Александр Жуков рассказал об «антисанкционных» инициативах ЕР. По его словам, основным инструментом финансовой политики стали «разработка и реализация правительством совместно с Центробанком, депутатами и сенаторами из ЕР плана первоочередных действий по обеспечению устойчивости российской экономики в условиях внешнего санкционного давления». На эту тему ЕР сформулировала «более 1,5 тыс. предложений, в том числе 1,3 тыс.— от региональных отделений и сторонников партии», доложил депутат. В итоге в упомянутый план вошло более 160 мер, предложенных единороссами. «Более 80 наших предложений уже реализуются в рамках отдельных направлений госпрограмм и национальных проектов»,— подчеркнул господин Жуков, добавив, что только для реализации плана было «оперативно в этом году принято 53 контрсанкционных закона».

Политолог Алексей Макаркин констатирует, что некоторые инициативы единороссы «атрибутируют себе, раз уж они за них голосуют, не вдаваясь в подробности, тем более что и их избирателям это особо не важно». По мнению эксперта, классикой политической практики стал «принцип маркиза Карабаса», когда во время избирательных кампаний ЕР приписывает себе чужие достижения. «Все, к чему партия имеет отношение, включается в отчет. Тем более если говорить применительно к нашей стране, у нас избиратель "Единой России" партию от государства особо не отличает»,— резюмирует политолог.

Ксения Веретенникова

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