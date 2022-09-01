Урожай в поисках покупателя

Рекордный урожай и неактивный экспорт зерновых в 2022 году уже привели к падению внутренних цен на зерно. В такой обстановке аграриям необходимы адекватные ценовые индикаторы, чтобы быстро отслеживать ситуацию на рынке. Так, Мосбиржа вчера запустила торги безпоставочными фьючерсами и опционами на пшеницу, но эксперты полагают, что новый индикатор не даст новых данных рынку, и сомневаются в его репрезентативности: единственным покупателем зерна, к ценам которого привязан базовый индекс, является госэкспортер «ОЗК-Трейдинг», источника же независимой ценовой информации и общепризнанной системы качества зерна, необходимой для биржевой торговли, в РФ нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вопрос о том, сколько стоят закрома Родины, пока толком решить не получается

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Вопрос о том, сколько стоят закрома Родины, пока толком решить не получается

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Рекордный урожай зерновых в РФ и не очень активный экспорт привели к падению внутренних цен на зерно. По данным компании «ПроЗерно», экспорт пшеницы в августе 2022 года из РФ за пределы ЕАЭС упал на 40% к августу 2021 года, а в конце августа цены на внутреннем рынке упали до минимума с начала 2018 года (см. “Ъ” от 30 августа). Это грозит снижением доходов производителей и планам будущей посевной — расходы на нее, по оценкам главы Российского зернового союза Аркадия Злочевского, вырастут на 40–50%.

На фоне затоваривания рынка аграриям необходимо отслеживать минимальные ценовые изменения. Источником ценовых данных на таких рынках традиционно является биржевая торговля. Попытки организовать торги зерном предпринимаются не первый год, но пока больших успехов не приносят. Так, в декабре 2020 года Мосбиржа запустила поставочный фьючерс на пшеницу, но он остается непопулярным среди аграриев, сейчас на нем нет открытых позиций. Вчера Мосбиржа запустила расчетный фьючерсный контракт и маржируемые опционы, в основе которых лежат цены на пшеницу. По мнению Мосбиржи, главным преимуществом нового инструмента является возможность заработка на изменении зерновых цен без привязки к поставкам.

Эксперты, впрочем, в развитие биржевой торговли зерном в нынешней конфигурации не верят. В первый день объем торгов новым инструментом составил 3,5 млн руб., притом что входить в него пробовали несколько крупных банков. Хотя в июне индекс пшеницы получил одобрение Банка России, президент консультационной компании «Александра» Александр Белозерцев обращает внимание на то, что его формирование происходит в отсутствие конкуренции — он привязан к ценам аукционов госэкспортера «ОЗК Трейдинг», которые проводятся на Национальной товарной бирже (НТБ) раз в сутки и с перерывами, тогда как успех торговли фьючерсами и опционами на индекс пшеницы всецело зависит от качества ценовых данных. Более того, цены госэкспортера слабо привязаны к изменениям рыночной конъюнктуры, на которую влияет не только соотношение спроса и предложения, но и стоимость заемных средств и курс рубля.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов, в свою очередь, с этим аргументом согласен и, отмечая, что индекс пшеницы на условиях поставки в терминалы Новороссийска выбран правильно, констатирует: без независимого рыночного оценщика (вроде S&P Global или Platts) для повышения прозрачности и доверия инструмент не окажет существенного влияния на рынок. Проблемой, отметим, остается и отсутствие системы подтверждения качества зерна, критически важной для биржевой торговли.

Еще одна проблема — в том, что цены государственного зернотрейдера отражают не внутренние цены в рублях, а привязаны к цене поставки в другие страны за валюту, сетует глава РЗС Аркадий Злочевский. Аграриям для хеджирования рисков необходимы ценовые индексы для каждого отдельного федерального округа (из-за разных цен), которые будут отражать внутренние цены. Впрочем, в текущей ситуации это может оказаться полезным рынку: при рекордно низких закупочных ценах в ЦФО и ПФО — 9–10 тыс. руб. за тонну — вчера цена на пшеницу на НТБ с поставкой до Новороссийска составила 13,6 тыс. руб., и при росте разрыва экспортных и внутренних цен разница вполне может компенсировать стоимость поставки в экспортные порты.

Георгий Смирнов, Олег Сапожков