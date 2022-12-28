Главу петербургского филиала «Росгранстроя» Лагоду задержали по делу о крупном мошенничестве

Экономическая полиция проводит обыск по месту жительства главы Санкт-Петербургского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Леонида Лагоды по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в его бытность замруководителя «Ленобллеса». Сам он задержан, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как считает следствие, в 2017 году сотрудники «Ленобллеса» организовали передачу лесопожарных установок во временное пользование в ГКУ «Курортный лесопарк», однако оборудование было просто продано через коммерческую фирму, с которой был заключен госконтракт. Ущерб бюджету Ленобласти оценивается в 2,4 млн рублей. По данным издания 47news, уголовное дело возбудило управление Следственного комитета России (СКР) по Калининскому району Петербурга.

В главке полиции добавили, что следователи проверяют информация о причастности Леонида Лагоды к другим преступлениям в госучреждениях, где он работал. До назначения в «Росгранстрой» чиновник проработал начальником Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по Ленобласти и возглавлял «Объект № 58 правительства Ленинградской области», относящийся к местной подсистемы РСЧС.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте