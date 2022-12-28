Банкротство не избавило от долга

Завершена процедура реализации имуществ и личного банкротства бывшего директора строительной компании «Грнфлайт», экс-заместителя мэра Челябинска Сергея Мануйлова. Арбитражный суд Челябинской области освободили его от уплаты задолженности перед кредиторами, однако это не касается требования ООО «Гринфлайт» в размере 320 млн руб. Это убытки, которые экс-директор причинил компании, распорядившись пожертвовать эту сумму хоккейному клубу «Динамо» в 2013 году. Эксперты отмечают, что взыскать задолженность будет проблематично.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2018 году Сергей Мануйлов был осужден на 2,5 года лишения свободы за злоупотребление полномочиями

Фото: Артем Суржа, Коммерсантъ В 2018 году Сергей Мануйлов был осужден на 2,5 года лишения свободы за злоупотребление полномочиями

Фото: Артем Суржа, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области завершил процедуру личного банкротства экс-директора ООО «Гринфлайт», бывшего вице-мэра регионального центра Сергея Мануйлова, имеющего судимость за причинение крупного вреда более 4 тыс. дольщиков жилого комплекса «Академ Riverside». Он освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе, не заявленных при ведении процедуры реализации имущества. Но это не распространяется на задолженность перед компанией «Гринфлайт» в размере 320 млн руб. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Заявление о банкротстве в январе этого года подал сам Сергей Мануйлов. Согласно материалам дела, у него накопились долги в размере 349,2 млн руб. В начале марта суд признал заявителя несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. В рамках дела о банкротстве требования к должнику предъявили два кредитора — Николай Стаханов на сумму 21,1 млн руб., получивший право требования задолженности в результате переуступки от АО «Российский сельскохозяйственный банк», и ООО «Гринфлайт» в лице конкурсного управляющего Алексея Кузьмина на сумму 320 млн руб. Эти средства были взысканы с Сергея Мануйлова в рамках дела о банкротстве строительной компании. Летом 2021 года суд признал, что экс-директор причинил «Гринфлайту» крупный ущерб, заключив в 2013 году договор пожертвования 320 млн руб. хоккейному клубу «Динамо». Согласно материалам дела, руководитель осознавал заведомую невыгодность расходования этой суммы для компании, однако распорядился их перечислить. Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд подтвердил законность этого решения.

В рамках процедуры реализации имущества Сергея Мануйлова финансовый управляющий выявил только 100% доли в ООО «Медиа-Стиль». Этот актив оценили в 9890 руб. В середине ноября долю приобрело ООО «Эвок» (Челябинск) за 8 тыс. руб.

Представитель конкурсного управляющего компании «Гринфлайт» в разговоре с «Ъ-Южный Урал» сообщил, что от Сергея Мануйлова не поступило «ни копейки» в счет погашения задолженности. «Скорей всего конкурсный управляющий будет продавать эту задолженность на торгах. Взыскать ее маловероятно»,— отметил помощник управляющего.

Сергей Мануйлов в 2010–2013 годах занимал должность заместителя главы администрации Челябинска, председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям. С августа 2013 года до сентября 2015-го, а также с февраля по июнь 2016 года он был генеральным директором компании «Гринфлайт». В апреле 2018 года Центральный районный суд Челябинска осудил Сергея Мануйлова на 2,5 года колонии общего режима по ч.2 ст.201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Суд установил, что гендиректор «Гринфлайта» в 2013–2016 годах заключил ряд заведомо невыгодных сделок, что привело к остановке строительства более 20 домов в микрорайоне «Академ Riverside». Тем самым был причинен ущерб 4,3 тыс. дольщикам на общую сумму свыше 8,7 млрд руб., а возглавляемой им компании — на сумму свыше 1,3 млрд руб. В 2020 году Мануйлов вышел на свободу условно-досрочно на несколько месяцев раньше положенного срока.

В компании «Гринфлайт» осенью 2016 года была введена процедура наблюдения. Тогда для завершения строительства проблемных объектов привлекли застройщика из Магнитогорска — генеральным директором компании стал владелец ООО «Трест Магнитострой» Олег Лакницкий. Спустя 3,5 года в июне 2020 года Арбитражный суд Челябинской области открыл в отношении «Гринфлайта» конкурсное производство. К тому моменту застройщик достроил около 20 домов и удовлетворил требования 4,3 тыс. дольщиков. Часть из них получили денежные компенсации вместо квартир.

Эксперты отмечают, что случаи, когда суды принимают решение о неосвобождении банкрота-физлица от долгов, достаточно редки, но не исключительны. «По общему правилу после завершения реализации имущества должника принимается решение о списании той части обязательств, которая не может быть погашена за счет вырученных средств, но закон о банкротстве предусматривает перечень обстоятельств, при наличии которых банкрот не освобождается от долгов. К ним, в частности, относятся недобросовестность должника, наличие признаков преднамеренного банкротства, привлечение должника к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве и ряд других. В данном случае суд, очевидно, посчитал, что основания для неосвобождения банкрота от долгов перед крупнейшим кредитором есть. Гипотетически такое решение суда может быть оспорено. Очевидно, что цели банкротства заявителем-физлицом не могут быть достигнуты при сохранении большей части обязательств. При условии, что должник ранее был осужден именно в связи с действиями, которые нанесли ущерб компании, выступающей в его банкротстве кредитором, предположу, что шансы на успешное оспаривание этого решения невысоки»,— говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. По его словам, равно невысокими выглядят и перспективы «Гринфлайта» добиться погашения долга в полном объеме или хотя бы частично.

«Формально “Гринфлайт” может требовать погашения задолженности, добиваться списания средств со счетов должника, требовать ареста каких-то активов, которые по каким-то причинам не попали в конкурсную массу ранее, но на практике это малоэффективно»,— отмечает эксперт.

Юлия Гарипова