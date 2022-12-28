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Гайдаровский форум-2023 не состоится

Экономическая конференция Гайдаровский форум, которая ежегодно проводится в московском кампусе РАНХиГС, в январе 2023 года не состоится из-за необходимости «пересмотра выстроенных годами алгоритмов». В РАНХиГС не уточнили, будет ли мероприятие полностью отменено или перенесено.

«Формат форума, раз в год собирающего на одной площадке экспертов, представителей государственной власти и бизнеса, требует корректировки, в том числе и с точки зрения формата работы с экспертным сообществом»,— рассказали ТАСС в пресс-службе академии.

Ее представители пояснили, что РАНХиГС «ежедневно откликается» на все поручения и запросы органов государственной власти и постоянно проводит на своей площадке обсуждения с экспертами.

Гайдаровский форум, названный в честь российского экономиста и реформатора Егора Гайдара, проводился ежегодно с 2010 года. За 13 лет существования научно-практической конференции в ней поучаствовали зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, министр финансов Антон Силуанов, экс-президент Греции Прокопис Павлопулос и другие представители российской и зарубежной политической элиты.

О повестке прошлогоднего Гайдаровского форума — в материале «Ъ» «Регионы ждут бюджетной свободы».

Андрей Сапожников

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