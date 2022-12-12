Производители шуб в России сократили ассортимент из-за дефицита импортного меха

Из-за санкций и массового истребления норок в Дании производители меховых изделий в России столкнулись с дефицитом сырья, ростом цен на него и впоследствии с сокращением ассортимента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на российские компании по производству одежды из натурального меха.

Председатель совета директоров «Снежной королевы» Вугар Исаев рассказал изданию, что компания сократила 30% магазинов, в которых представлены шубы из меха норки. Это примерно 38 малоформатных магазинов из 128 точек.

Господин Исаев объяснил это тем, что на фоне ликвидации датских зверохозяйств во время пандемии коронавируса уменьшилось предложение исходного сырья. Из-за этого цены на него выросли примерно на 50–100%. Другой причиной сокращения ассортимента он назвал прекращение программы льготного потребительского кредитования, когда покупатели могли приобрести норковую шубу без первоначального взноса в рассрочку на срок до 36 месяцев.

Владелица меховой фабрики MaryBelle Юлия Денисова подтвердила РБК, что меховое сырье становится менее доступным. «Купить шкурки мы можем, но проблематично ввезти аукционный мех из-за нарушенной логистики»,— сказал она. По словам госпожи Денисовой, оптовая цена на шубы выросла примерно на 30% год к году.

В компании «Русский мех» изданию сообщили, что проблемы для нее возникли в основном не из-за санкций, а из-за того, что один из крупных меховых аукционов отказывается работать с российскими компаниями, а другой не может предложить необходимую продукцию из-за последствий пандемии. Производитель отметил, что пока запасы есть, но, что будет в следующем году, неизвестно.

Западные страны запретили импорт меховых изделий в Россию в рамках эмбарго на поставки предметов роскоши и запрет на вывоз из России невыделанных шкур в страны ЕС. Эти ограничения описаны в четвертом и восьмом пакетах санкций ЕС против России и в списке Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США.