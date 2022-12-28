На Кубани из-за вспышки гриппа и ОРВИ закрыли семь групп в детских садах

В Краснодарском крае из-за превышения порога заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыли семь групп в детских садах. Полностью закрытых школ и детских садов в регионе нет, сообщает региональный оперативный штаб.

По информации министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, группы закрыты в пяти детсадах Горячего Ключа, Геленджика, Динского и Туапсинского районов. Также в четырех школах Краснодара и Красноармейского района закрыты пять классов.

21 декабря в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщили, что эпидемический порог в Краснодаре по гриппу и ОРВИ превышен на 60,4%. 23 декабря в регионе закрылись две школы и несколько классов.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram