«Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в середине января»

Эпидемический порог в Краснодаре по гриппу и ОРВИ превышен на 60,4%, сообщили «Ъ-Кубань» в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. На сегодня в медучреждения края обратились более пяти тысяч человек с признаками острой респираторной вирусной инфекции, из числа обратившихся дети до 14 лет составили 37,5%. Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 757 случаев гриппа. Ситуацию с заболеваемостью комментирует главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Краснодарского края, главный врач Специализированной клинической инфекционной больницы Сергей Зотов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Зотов

Фото: предоставлено автором Сергей Зотов

Фото: предоставлено автором

«Эпидемиологическая обстановка в этом декабре отличается от той, что была год назад. В прошлом году напряженная ситуация была обусловлена высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией при сезонном росте заболеваемости ОРВИ и единичных случаях гриппа. Сейчас картина несколько иная: мы наблюдаем сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппа, а заболеваемость COVID-19, наоборот, упала. Мы находимся в моменте подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, сам пик, вероятнее всего, придется на середину января.

Грипп — это не что иное, как разновидность острых респираторных заболеваний, но имеющая сезонный характер, в основном появляется в осенне-зимний период. Но из общей массы ОРВИ грипп выделяется высокой интоксикацией и частотой осложнений. Его наиболее часто встречающиеся симптомы — это головная боль в висках и в области глаз, головокружение, тошнота, слабость, озноб, потливость и светобоязнь, а также боль в мышцах. С момента инфицирования до их появления проходит от нескольких часов до четырех дней, но чаще — двое-трое суток.

Сейчас у нас больше всего распространен грипп А и его подвиды. Основными видами осложнений при нем являются легочные, такие как пневмония, респираторный дистресс-синдром, абсцесс легкого, а также осложнения, связанные с работой сердца. Предупредить все это проще всего прививкой. Ее можно сделать и сейчас, но надо понимать, что формирование должного иммунитета займет две-четыре недели. Но если уж так случилось, что защититься не удалось, и человек все-таки заболел, то нужно как можно скорее обращаться к врачу. Выжидать в этом случае абсолютно нечего. И к врачу надо обращаться вне зависимости от этапа заболевания.

В первую очередь при появлении первых симптомов и повышении температуры нужно позвонить в поликлинику, можно дистанционно получить первые консультации медработников и вызвать врача на дом. Если же симптомы нарастают, возникает одышка или боли за грудиной, то необходимо обратиться в службу "103" для вызова скорой помощи.

Что касается нынешнего штамма COVID-19, то в настоящий момент его симптоматика очень похожа на ОРВИ и грипп. Например, такой характерный симптом, как потеря обоняния, сейчас наблюдается крайне редко. При этом вполне возможно и наложение коронавируса на грипп — это называется микст-инфекция. Мы, лечащие врачи, наблюдаем такие случаи особенно у тех, кто пренебрегает вакцинацией от обоих заболеваний. Это очень опасная ситуация, потому что человеку надо сопротивляться не одной, а сразу нескольким инфекциям — это колоссальная нагрузка для организма.

И конечно, напоминаю, что не нужно пренебрегать барьерными средствами индивидуальной защиты, к которым относится обычная лицевая маска. Как показал опыт использования масок во время пандемии COVID-19, это реальный действенный механизм защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем».

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