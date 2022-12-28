ФСБ сообщила о ликвидации двух боевиков, готовивших теракт в Кабардино-Балкарии по заданию Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о ликвидации двух ранее судимых россиян, которые входили в террористическое сообщество из одной из колоний региона. По данным спецслужбы, они готовили теракт в Чегеме в Кабардино-Балкарии по заданию украинских спецслужб. После его исполнения они планировали уехать на Украину воевать против российской армии.

Как уточняет ФСБ, при задержании в пригороде Нальчика в понедельник, 26 декабря, мужчины оказали вооруженное сопротивление и были убиты. У них изъяли самодельную бомбу, автомат и пистолет.

«Пресечена деятельность двух ранее судимых граждан Российской Федерации, членов террористического сообщества, до 2021 г. действовавшего в ФКУ "ИК-3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике", осуществлявших по заданию украинских спецслужб подготовку террористического акта в г. Чегеме КБР»,— сообщили в пресс-службе силового ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия группой лиц), ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).