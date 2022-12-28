Свердловскую область в 2022 году посетили 2 млн туристов

По итогам 11 месяцев 2022 года турпоток в Свердловскую область составил 2 млн человек, что превышает показатели 2021 года, когда регион посетили 1,5 млн человек. Об этом сообщила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова на пресс-конференции. Деловой туризм составил 70% от общего показателя турпотока, что на 10% меньше, чем в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам госпожи Тукановой, снижение произошло не из-за сокращения деловых мероприятий, а ввиду возвращения деловых туристов в регион в качестве отдыхающих. Как рассказал руководитель Уральского конгресс-бюро Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Аркадий Киселев, только на трех крупнейших площадках Екатеринбурга (ЭКСПО, Ельцин Центр и Синара-Центр) в первом полугодии провели 56 мероприятий. В 2021 году их было 37.

Свердловская область стала лидером в Уральском федеральном округе (УрФО) по количеству размещенных в отелях постояльцев. В 2022 году показатель достиг 1,7 млн человек. Также в 2022 году наблюдается в регионе тренд на увеличение числа ночевок: деловые туристы остаются в регионе не только на два-три дня на время мероприятия, но и на выходные.

Напомним, в числе популярных у туристов мест в регионе: этнопарк «Земля предков», страусовая ферме под Ирбитом, оленья ферма в Висиме, а также сырные, пивные и форелевые гастротуры, музей пиццы и роллов, музей ретроавтомобилей и военной техники УГМК в Верхней Пышме и музей мусора в Екатеринбурге.

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Диана Сунагатуллина