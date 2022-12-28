Большинство петербуржцев оценили негативно влияние СВО на свою карьеру

Три четверти жителей Санкт-Петербурга негативно оценивают влияние СВО на территории Украины на свою карьеру. Это самое высокое значение в России, следует из опроса hh.ru.

Положительное влияние СВО на карьеру отметили лишь 3% петербуржцев. Однозначно негативным эффект назвали 57% респондентов из Петербурга, что на 10% больше, чем в среднем по России.

«При этом в общем негативную оценку влиянию событий этого года дали 75% петербуржцев, это самый высокий показатель по стране. Для сравнения в Москве в общем негативную оценку влиянию на карьеру дают 68% респондентов»,— отметили в пресс-службе.

Еще две трети опрошенных россиян подчеркнули негативное влияние на компанию-работодателя.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург вошел в топ-3 самых встревоженных городов России.

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