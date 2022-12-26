Петербург вошел в топ-3 самых встревоженных городов России

Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге городов России по уровню тревожности, уступив только Москве посчитали в аналитической службе консалтинговой компании КОРУС. Больше всего в 2022 году петербуржцев беспокоили ход СВО, частичная мобилизация и инфляция.

Эксперты разделили все регионы на три группы в зависимости от их восприимчивости к проблемам, присутствовавшим в повестке 2022 года: тревожные, уравновешенные и невозмутимые. Топ-3 «тревожного» перечня замкнула Курская область, а самими невозмутимыми субъектами федерации оказались Еврейская Автономная область, Камчатский край и Магаданская область.

«Показатели Санкт-Петербурга объясняются несколькими факторами. Здесь возникает "эффект перекрестного опыления" — люди обсуждают события и новости СВО в социальных сетях. Чем больше регион, тем такой эффект наблюдается чаще. Кроме того, в рамках СВО городская администрация предпочла сделать шаг в сторону после объявления мобилизации и не проявляла активность в диалоге с жителями города. Не получая ответов от властей, люди активнее обсуждали эту тему»,— прокомментировал исследование «Ъ-СПб» директор по медиа-проектам КРОС Петр Кирьян.

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