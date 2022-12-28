Глава экономической комиссии Госсовета: 70 рублей за доллар лучше, чем 60

Курс 50–60 руб. за доллар был корректным с точки зрения платежного баланса, но некорректным с точки зрения эффективности для промышленных предприятий, считает губернатор Челябинской области и глава комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер. По его словам, 70 руб./$ точно лучше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Текслер

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Алексей Текслер

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Понятно, что курс 50–60 рублей за доллар был более корректный с точки зрения платежного баланса, но с точки зрения целевого состояния, эффективности он был некорректный, поэтому 70 рублей за доллар, как я уже сказал, точно лучше»,— заявил господин Текслер в интервью ТАСС.

Рубль снова начал снижаться на фоне введенного с 5 декабря эмбарго Евросоюза на нефть из России (за исключением поставок по трубопроводу «Дружба»), с того же дня действует ценовой потолок ($60 за баррель) на морские поставки этого топлива. Первый вице-премьер Андрей Белоусов считает, что России выгоден курс в диапазоне 70–80 руб./$.

О падении рубля читайте в материале «Ъ FM» «Рубль в поисках баланса».

Лаура Кеффер