Евросоюз заменил российскую и украинскую сталь поставками из Тайваня и Южной Кореи

Тайвань и Южная Корея заменили Россию и Украину в списке ключевых поставщиков стали в Евросоюз (ЕС), сообщили в европейской ассоциации стали Eurofer. Сейчас основными поставщиками также являются Турция, Индия и Китай. На все пять стран приходится 51% всего экспорта стали в ЕС.

По данным ассоциации, импорт готовой стали из России и Украины в ЕС за восемь месяцев 2022 года упал на 59% и 79% соответственно. «В течение 2022 года Тайвань и Южная Корея заменили Россию и Украину среди основных экспортеров в ЕС»,— рассказали «РИА Новости» в Eurofer.

В первой половине года импорт из РФ в Евросоюз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 46%. Россия тем временем вышла на индийский рынок стали. В ноябре российские компании обеспечили более 10% индийского импорта, став одним из крупнейших поставщиков на рынок, где почти не присутствовали до санкций и европейского эмбарго. Увеличению экспорта стали способствуют ослабление рубля и рост мировых цен.

Подробности — в материале «Ъ» «Сталь закрепляется в Индии».

Лаура Кеффер