Суд продлил срок ареста экс-прокурору Новосибирской области по делу о взятке

В Новосибирске суд продлил до 14 февраля 2023 года срок заключения под стражей бывшего прокурора области Владимира Фалилеева, в отношении которого возбуждено уголовное дело о взятке. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили источники, знакомые с ходом расследования. Таким образом, срок ареста экс-прокурора составит один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: fsin.gov.ru Фото: fsin.gov.ru

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине февраля 2022 года в Новосибирске были задержаны Владимир Фалилеев, который возглавлял прокуратуру региона в 2015-2018 годах, и его зам Андрей Турбин, ранее курировавший уголовно-судебное направление ведомства. Еще одного бывшего зампрокурора области Любовь Кузьменок объявили в розыск. В последующем она добровольно приехала в Москву и сдалась властям. Ее поместили в один из столичных следственных изоляторов. Всем троим экс-прокурорам предъявили обвинение в коррупции.

Расследование в отношении Андрея Турбина, который находится под домашним арестом, уже завершено . 9 января 2023 года Центральный райсуд Новосибирска приступит к рассмотрению его дела по существу. Следствие считает, что за взятку в размере более 3 млн руб. зампрокурора намеревался помочь с переквалификацией в одном из уголовных дел обвинения на менее тяжкую статью УК и вынести необходимое процессуальное решение.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев