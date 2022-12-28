Минимальная цена на водку вырастет с 261 до 281 руб. за 0,5 л в 2023 году

Минфин установил минимальную цену на крепкую алкогольную продукцию крепостью свыше 28%. Стоимость водки в рознице теперь не может быть меньше 281 руб. за 0,5 литра — это на 20 руб. больше, чем цена установлена сейчас.

Стоимость бренди вырастет с 348 руб. до 375 руб., коньяка — с 480 руб. до 517 руб. за 0,5 литра. Минимальная отпускная цена на водку вырастет с 214 до 229 руб., бренди — с 270 до 289 руб., коньяк — с 371 руб. до 397 руб. Минимальня оптовая стоимость на водку вырастет с 222 до 238 руб., бренди — с 284 до 304 руб., коньяк — с 391 руб. до 419 руб.

Действие приказа Минфина будет длиться до конца 2026 года. Минимальные цены на водку устанавливают в России с 2009 года, на коньяк — с 2011 года, на шампанское — с 2016 года.