Сборка автомобилей Aurus в ОАЭ планируется с 2024 года

Эмиратский холдинг Tawazun с 2024 года может начать сборку люксовых российских автомобилей Aurus. Дилерский центр также может появиться в ОАЭ в 2024 году, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.

«Да. Они (эмиратский холдинг Tawazun.— "Ъ") сохраняют такое намерение. Я думаю, что следующий год будет организационным, а уже, скорее всего, с 2024 года начнется сборка в ОАЭ, одновременно с появлением дилерского центра»,— сказал господин Мантуров.

В сентябре гендиректор Aurus Николай Ходосевич сообщал, что компания вместе с Tawazun разрабатывают дилерскую сеть в ОАЭ. Также в стране российская сторона планирует досборку моделей авто. В конце 2021 года глава Минпромторга сообщал, что, вероятнее всего, это касается внедорожников Komendant, так как они пользуются популярностью в регионе Азии и Ближнего Востока.

В декабре 2022 года Aurus объявила о намерениях выпустить 200 машин Komendant. Это большой показатель, считают в компании, так как спрос на люксовые автомобили в России не велик.

О возможностях модели компании читайте в материале «Ъ FM» «Aurus Komendant разгоняет производство».

Полина Собакина