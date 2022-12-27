Пассажиров поздравили тарифом

С нового года в саратовском электротранспорте вырастут цены на проезд. При оплате банковской картой одна поездка будет стоить 27 руб., наличными — 30 руб. В комитете благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства горадминистрации пояснили, что это связано с ростом затрат на перевозку пассажиров и на электроэнергию, в частности. Большинство депутатов гордумы поддержали новые тарифы. Стоимость проезда повышается второй раз за 12 месяцев. Перевозчики считают, что повышение стоимости проезда на автобусных маршрутах тоже не заставит себя долго ждать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ Фото: Игорь Чижов, Коммерсантъ

Депутаты Саратовской городской думы поддержали увеличение цен на проезд по маршрутам МУПП «Саратовгорэлектротранс». Решение было вынесено вчера на заседании ­гордумы.

Цены на проезд в трамваях и троллейбусах вырастут с 1 января 2023 года. При оплате банковской картой стоимость билета составит 27 руб. за поездку (сейчас 25 руб.), при оплате наличными — 30 руб. (сейчас 29 руб.).

Днем ранее вопрос о повышении стоимости проезда вынесли на заседание постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству, градостроительству, архитектуре, транспорту, связи и торговле. Председатель профильного комитета саратовской администрации Александр Гусев пояснил, что это связано с ростом затрат на перевозку пассажиров, в частности, с ростом цен на электроэнергию. Он заявил, что решение экономически обосновано и позволит улучшить качество перевозок.

По этому же вопросу высказался и гендиректор МУПП «СГЭТ» Владимир Прохоров. Он пояснил, что, по прогнозам, после повышения тарифов выручка предприятия составит 1,7–1,75 млн руб., но прибыли не будет из-за выпадающих расходов.

На заседании гордумы депутаты выразили свои позиции по поводу роста цен. Так, коммунист Евгений Алай предположил, что повышение стоимости проезда сейчас будет «не очень приятно» для пассажиров. Он предположил, что можно дождаться повышения размера компенсации для льготников, о чем говорил губернатор Роман Бусаргин, а не решать проблемы СГЭТ за счет пассажиров. Его соратник по партии Владимир Новиков поддержал коллегу, напомнив, что не так давно депутаты ограничили количество поездок по проездным. Члены «Единой России» Андрей Аксенов и Вячеслав Тарасов заявили, что будут голосовать за повышение тарифов. «Подъем цен непопулярен. Но давайте смотреть объективно. При правильном выборе пакета поездок по проездным затраты можно оптимизировать. Подъем тарифа больше подвигает жителей к этому»,— заявил господин Аксенов.

Председатель саратовской гордумы Сергей Овсянников назвал пассажирские перевозки в числе основных проблем, на которые сейчас жалуются жители. «Мы принимаем сегодня решение по тарифам, понимая, что таким образом лишь догоняем инфляционные процессы, чтобы поддерживать в какой-то мере наш подвижной состав»,— заявил депутат.

По итогам голосования 22 депутата поддержали увеличение тарифов, двое высказались против, трое воздержались.

Это будет второе за последние 12 месяцев повышение цен на проезд в саратовском электротранспорте. В предыдущий раз цены выросли 1 мая этого года — с 21 руб. до 25 руб. при оплате по безналичному расчету и с 23 руб. до 29 руб. при оплате проезда наличными. К предыдущему повышению власти готовили горожан полгода: о намерении увеличить тарифы гендиректор МУПП «СГЭТ» объявил в конце октября 2021 года. На брифинге Владимир Прохоров отметил, что электротранспорт является дотационным, трамваи и троллейбусы стали комфортнее — «для этого нужны деньги, а предприятие несет убытки», добавил он.

Несмотря на существенное повышение стоимости проезда в мае этого года предприятие продолжает нести убытки. На заседании гордумы 13 декабря замгендиректора по экономическим вопросам Наталья Жирнова доложила, что убыток от пассажирских перевозок в 2021 году составил 824 млн руб., а за январь — сентябрь этого года — 627 млн. Одной из причин она назвала низкую компенсацию за льготников — 12 руб. при себестоимости поездки «от 50 руб.».

Индивидуальный предприниматель Андрей Данилов, который работает в сфере пассажирских автоперевозок, считает, что вслед за СГЭТ будут повышать стоимость проезда и другие перевозчики.

«Это вопрос времени. СГЭТ поднимает тариф, потому что это неизбежно. Также будут действовать и другие, те, кто ездит по нерегулируемым тарифам. В отличие от муниципального предприятия, частникам лишь надо уведомить власть об этом за полгода,— напомнил господин Данилов.— Это просто отложенный вопрос. Если это был вынужден сделать социально ориентированный, очень важный для малоимущих перевозчик, и если депутаты понимают эту необходимость, то повышение на других видах транспорта тем более не заставит себя ждать».

Марина Ковалева