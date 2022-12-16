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Коммерсантъ FM
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СКР фиксирует рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что в последнее время иностранные граждане стали чаще совершать преступления в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. При этом гражданство этих иностранцев не называется.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Бастрыкин подчеркнул, что на фоне увеличения общего числа прибывающих в страну иностранцев фиксируется и рост количества преступлений, совершенных указанной категорией граждан, особенно в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге»,— говорится в сообщении СКР по итогам заседания комиссии Совбеза по вопросам миграционной политики (цитата па «Интерфаксу»).

В качестве меры для профилактики преступлений, совершаемых иностранцами, в СКР предложили «нарастить потенциал» центров фонда «Русский мир» в других странах, в том числе по обучению «будущих мигрантов русскому языку и истории России».

При этом, по данным статистики МВД, уровень преступности по отдельным статьям растет. Так, за девять месяцев текущего года число преступлений с использованием оружия в России выросло почти на 30%. По темпам роста таких преступлений лидируют Курская (+675%) и Белгородская области (+213,3%), Москва (+203,2%). На 21,5% увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованных групп или преступных сообществ.

Анастасия Ларина

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