Новогоднее построение

Депутаты Госдумы «Единой России» получили рекомендации партии по работе с избирателями до и во время новогодних каникул. Им предписано сосредоточиться на создании атмосферы праздника для участников специальной военной операции (СВО) и их семей, не превращая при этом новогодние мероприятия в политическую акцию, а также быть готовыми помогать людям, которые из-за погодных условий или других обстоятельств оказались в сложном положении. Впрочем, обязанность единороссов даже в праздники нести в массы информацию о ходе выполнения Народной программы партии тоже никто не отменял.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Депутаты Госдумы «Единой России» и актив ее региональных отделений получили от партии традиционные рекомендации по работе с избирателями в ходе региональной недели (с 26 по 31 декабря) и последующих новогодних праздников. Поддержка семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине,— пункт, который в этом году постоянно присутствует в «методичках»: на этот раз депутатам предложено сосредоточиться «на создании атмосферы праздника» для детей бойцов и детей, эвакуированных из новых регионов. В числе рекомендованных единороссам активностей — изготовление новогодних открыток и написание писем участникам спецоперации, организация поздравления детей фронтовиков и новогодних праздников для ребят, эвакуированных из детских учреждений новых регионов. Особо подчеркивается, что связанные с детьми мероприятия не следует превращать в политическую акцию, то есть следует воздержаться от «агрессивной» партийной символики. Детские подарки тоже не должны выглядеть как агитационный продукт, хотя упаковка с белым медведем (символ «Единой России») допускается, указано в документе.
Еще одна задача для депутатов на праздники — продвижение здорового образа жизни и организация спортивных активностей, хотя опять-таки особое внимание предлагается сосредоточить на детях из семей бойцов, участвующих в спецоперации. Депутатам всех уровней и активу партии поручено разместить в соцсетях посты, посвященные спортивным мероприятиям, праздникам и соревнованиям в период каникул, а также самим принимать в них участие. Предпочтение рекомендуется отдавать тем, которые запланированы на объектах, построенных или модернизированных при участии «Единой России» и в рамках выполнения Народной программы партии, что обязательно следует отметить в публикациях под общими хештегами вроде #ЕРнаспорте или #СпортивныеПраздникиЕР.
Несмотря на праздники, задача оказывать семьям участников спецоперации поддержку в решении их текущих проблем также не отменяется. Это может происходить в разных форматах: встречи с семьями мобилизованных, участие в работе общественных приемных и горячих линий, разъяснение существующих мер поддержки военнослужащих. «Как и в годы Великой Отечественной, актуальным становится лозунг "Все для фронта, все для победы",— говорится в рекомендациях.— Российское общество уже показывает примеры патриотизма и солидарности, собирая гуманитарные грузы для фронта, закупая дроны, экипировку, необходимые в зоне СВО предметы быта».
Также региональным отделениям партии и волонтерским центрам на местах предписано в течение новогодних праздников отслеживать ситуации с возможными климатическими и прочими чрезвычайными ситуациями, такими как сильные снегопады, аномальные морозы или пожары, прорывы коммуникаций. В случае возникновения такой ситуации необходимо привлечь волонтеров для помощи людям, уделив особое внимание проживающим в частном секторе одиноким пожилым людям, ветеранам, семьям участников спецоперации и тем, кто проживает в пунктах временного размещения.
Наконец, депутатам и активистам «Единой России» поручено информировать граждан о вступающих в силу с Нового года законах и изменениях, которые в связи с этим последуют. В этом перечне, например, увеличение МРОТ до 16 242 руб., новый размер прожиточного минимума и плановая индексация пенсий, а также новое универсальное пособие на детей. Также стоит напомнить россиянам о введении новой формы трудовой книжки и нового платежного средства — цифрового рубля.
К реализации рекомендаций депутаты уже приступили. «По традиции в преддверии новогодних праздников поздравил челябинских ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с наступающим Новым годом и Рождеством»,— отчитался, например, в своем Telegram-канале первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин. А еще один депутат-единоросс на условиях анонимности пожаловался “Ъ” на то, что рекомендации поступили с изрядным опозданием: встречи уже назначены, с людьми успели договориться. «Аппарат требует от нас представить планы региональной недели заранее, как минимум за две недели,— рассказал он.— А "методички" в этот раз разослали только в понедельник, когда депутаты уже разъехались».
Эксперты оценили антикризисный потенциал регионов
Контекст
Во вторник на круглом столе, посвященном презентации доклада об антикризисных стратегиях российских губернаторов (см. “Ъ” от 27 декабря), коммуникационное агентство «Минченко Консалтинг» представило концепцию индекса «антикризисного потенциала» субъектов федерации, который ранжирует их исходя из «запаса прочности». По словам главы агентства Евгения Минченко, это «тестовый продукт», который основан на других рейтингах «Минченко Консалтинга», таких как, например, «Госсовет 2.0», в рамках которого эксперты оценивают политическую устойчивость губернаторов и вероятность их отставки, а также модель «Политбюро 2.0», с помощью которой анализируется расклад сил в ближайшем окружении Владимира Путина.
Согласно результатам пробного рейтинга, наибольший потенциал демонстрируют Москва и Татарстан. Их руководители Сергей Собянин и Рустам Минниханов, в частности, получили по 10 баллов по степени близости к «Политбюро 2.0» и по 5 баллов — за наличие крупных инфраструктурных проектов. Итоговый индекс их «антикризисного потенциала» составил 10 единиц. Следом расположились Тульская (9,2), Калининградская (8,7) и Московская (8,6) области, Санкт-Петербург (8,4), Ростовская (8,3) и Ленинградская (7,4) области, Красноярский край (7) и Кузбасс (6,9).
Большинство регионов получили от «Минченко Консалтинга» индекс в диапазоне от 3 до 6, медианное значение составило 4,4. При этом сразу у шести субъектов индекс оказался ниже 2 единиц — это Смоленская область, Еврейская автономная область, Алтайский край, Хакасия, Ингушетия и Калмыкия.
Как отметил презентовавший индекс аналитик Юлиан Баландин, в совокупности на первую десятку рейтинга приходится 30% населения страны, 28,5% избирателей и 42,8% совокупного валового продукта. Это наиболее устойчивые к кризисным шокам субъекты, региональный «становой хребет», аккумулирующий человеческие, электоральные и экономические ресурсы. Следом идут «регионы патронажа», где «степень патронажа губернатора превышает экономический потенциал», что позволяет сохранять высокую устойчивость к шокам, «экономические середняки» (не самый высокий патронаж, но хорошая экономика); «отстающие» (низкий патронаж, высокая конфликтность) и «малоресурсные» (потенциально могут не справиться с кризисом). Наконец, отдельно эксперт выделил регионы Северного Кавказа — как «сложные для оценки их положения и антикризисных возможностей». Отметим, в основном кавказские республики получили индекс ниже 4 единиц, за исключением Чечни, набравшей больше 5 единиц.