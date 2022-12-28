Новогоднее построение

Депутаты Госдумы «Единой России» получили рекомендации партии по работе с избирателями до и во время новогодних каникул. Им предписано сосредоточиться на создании атмосферы праздника для участников специальной военной операции (СВО) и их семей, не превращая при этом новогодние мероприятия в политическую акцию, а также быть готовыми помогать людям, которые из-за погодных условий или других обстоятельств оказались в сложном положении. Впрочем, обязанность единороссов даже в праздники нести в массы информацию о ходе выполнения Народной программы партии тоже никто не отменял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутаты Госдумы «Единой России» и актив ее региональных отделений получили от партии традиционные рекомендации по работе с избирателями в ходе региональной недели (с 26 по 31 декабря) и последующих новогодних праздников. Поддержка семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине,— пункт, который в этом году постоянно присутствует в «методичках»: на этот раз депутатам предложено сосредоточиться «на создании атмосферы праздника» для детей бойцов и детей, эвакуированных из новых регионов. В числе рекомендованных единороссам активностей — изготовление новогодних открыток и написание писем участникам спецоперации, организация поздравления детей фронтовиков и новогодних праздников для ребят, эвакуированных из детских учреждений новых регионов. Особо подчеркивается, что связанные с детьми мероприятия не следует превращать в политическую акцию, то есть следует воздержаться от «агрессивной» партийной символики. Детские подарки тоже не должны выглядеть как агитационный продукт, хотя упаковка с белым медведем (символ «Единой России») допускается, указано в документе.

Еще одна задача для депутатов на праздники — продвижение здорового образа жизни и организация спортивных активностей, хотя опять-таки особое внимание предлагается сосредоточить на детях из семей бойцов, участвующих в спецоперации. Депутатам всех уровней и активу партии поручено разместить в соцсетях посты, посвященные спортивным мероприятиям, праздникам и соревнованиям в период каникул, а также самим принимать в них участие. Предпочтение рекомендуется отдавать тем, которые запланированы на объектах, построенных или модернизированных при участии «Единой России» и в рамках выполнения Народной программы партии, что обязательно следует отметить в публикациях под общими хештегами вроде #ЕРнаспорте или #СпортивныеПраздникиЕР.

Несмотря на праздники, задача оказывать семьям участников спецоперации поддержку в решении их текущих проблем также не отменяется. Это может происходить в разных форматах: встречи с семьями мобилизованных, участие в работе общественных приемных и горячих линий, разъяснение существующих мер поддержки военнослужащих. «Как и в годы Великой Отечественной, актуальным становится лозунг "Все для фронта, все для победы",— говорится в рекомендациях.— Российское общество уже показывает примеры патриотизма и солидарности, собирая гуманитарные грузы для фронта, закупая дроны, экипировку, необходимые в зоне СВО предметы быта».

Также региональным отделениям партии и волонтерским центрам на местах предписано в течение новогодних праздников отслеживать ситуации с возможными климатическими и прочими чрезвычайными ситуациями, такими как сильные снегопады, аномальные морозы или пожары, прорывы коммуникаций. В случае возникновения такой ситуации необходимо привлечь волонтеров для помощи людям, уделив особое внимание проживающим в частном секторе одиноким пожилым людям, ветеранам, семьям участников спецоперации и тем, кто проживает в пунктах временного размещения.

Наконец, депутатам и активистам «Единой России» поручено информировать граждан о вступающих в силу с Нового года законах и изменениях, которые в связи с этим последуют. В этом перечне, например, увеличение МРОТ до 16 242 руб., новый размер прожиточного минимума и плановая индексация пенсий, а также новое универсальное пособие на детей. Также стоит напомнить россиянам о введении новой формы трудовой книжки и нового платежного средства — цифрового рубля.

К реализации рекомендаций депутаты уже приступили. «По традиции в преддверии новогодних праздников поздравил челябинских ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с наступающим Новым годом и Рождеством»,— отчитался, например, в своем Telegram-канале первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин. А еще один депутат-единоросс на условиях анонимности пожаловался “Ъ” на то, что рекомендации поступили с изрядным опозданием: встречи уже назначены, с людьми успели договориться. «Аппарат требует от нас представить планы региональной недели заранее, как минимум за две недели,— рассказал он.— А "методички" в этот раз разослали только в понедельник, когда депутаты уже разъехались».

Анастасия Корня