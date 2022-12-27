Правительство предоставило «Газпром нефти» участок недр в Карском море

Компания «Газпром нефть» без аукциона получила от правительства участок недр Салетинский в Обской губе в Карском море. Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации. Цель передачи недр — поиск и оценка месторождений углеводородного сырья.

«Предоставить публичному акционерному обществу "Газпром нефть" право пользования участком недр для геологического изучения участка недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации в целях поиска и оценки месторождений углеводородного сырья»,— сказано в документе.

В феврале «Газпром нефть» подала заявку в Минприроды на получение неизученного участка недр Салетинский.

Согласно законодательству, компании-недропользователи после оставления заявки уплаты без разового платежа берут участок недр для геологоразведки и определяют их запасы. Они записываются на госбаланс. Если компания подтверждает наличие запасов, она получает лицензию на разведку и добычу и платит за участок.

Полина Собакина