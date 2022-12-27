«Аквилон» возвращается в «Лето»

Группа «Аквилон» закрыла сделку по покупке у Mirland Development еще одного участка на бывшей территории тепличного хозяйства «Лето». В этом месте компания собирается построить жилой комплекс площадью 53 тыс. кв. м. В перспективе «Аквилон» может пополнить земельный портфель соседней площадкой в районе Пулковского шоссе. Эта локация активно развивается, но ее отличает высокая конкуренция и нехватка инфраструктуры, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Аквилон» приобрел 2,7 га на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщил представитель застройщика. Регистрация сделки, сумма которой не раскрывается, состоялась вчера, уточнил он. На участке будет построена вторая очередь жилого комплекса «Аквилон Leaves» площадью 53 тыс. кв. м. Работы планируется начать в следующем году и завершить в течение трех лет. Инвестиции в проект и имя продавца в «Аквилоне» не раскрывают.

В Mirland Development, которую собеседники «Ъ-СПб» называют прежним собственником участка, на вопросы не ответили. Эта компания строила на соседней площадке жилой комплекс комфорт-класса «Триумф парк».

Стоимость сделки могла составить около 800 млн рублей, отмечает управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. По его словам, инвестиции в строительство жилого комплекса можно оценить в 4,5 млрд рублей. Руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов оценивает площадку в 1 млрд рублей. Для ее застройки потребуется 5 млрд рублей, подсчитал эксперт.

Источник «Ъ-СПб» говорит, что предварительная договоренность о сделке с Mirland Development была достигнута еще в прошлом году, когда «Аквилон» приобрел у девелопера соседний участок на 2,3 га. По его словам, площадку смотрели многие застройщики, но, несмотря на низкую цену, их отпугивали обязательства по строительству коллектора. Дополнительные риски также создавали судебные разбирательства с жителями «Триумф парка», которые добивались сохранения в этом месте паркинга, говорит собеседник «Ъ-СПб».

Сделка выглядит логичной, поскольку у «Аквилона» уже есть проект на бывшей территории тепличного хозяйства «Лето», уверен директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов. Группа в первую очередь заточена на жилые проекты комфорт-класса, которые в основном и реализуются в этой активно развивающейся локации, напоминает господин Бойков. При рыночном ценообразовании и качественной концепции проблем с продажами возникнуть не должно, подчеркивает он.

К недостаткам территории на Пулковском шоссе можно отнести высокую конкуренцию среди девелоперов, недостаток инфраструктуры и ограниченную транспортную доступность, предупреждает господин Дуванов. Для подобных проектов существует риск низких объемов продаж на начальном этапе, добавляет господин Орлов. Однако есть шанс, что, пока ведется проектирование и подготовительные работы, ситуация со спросом на рынке выправится, резюмирует аналитик.

Как утверждает источник «Ъ-СПб», «Аквилон» интересуется приобретением под жилую застройку еще около 3 га на Пулковском шоссе, где Mirland Development собирался построить торгово-офисный центр. В «Аквилоне» не стали комментировать эту информацию. Mirland Development имеет в составе акционеров иностранных собственников, поэтому их планы развития могли измениться, предполагает господин Дуванов.

Константин Куркин