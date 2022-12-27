СМИ: комната, в которой жил Месси во время ЧМ-2022, станет музеем

Комната капитана аргентинской сборной и нападающего клуба «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в Катарском университете Дохи, в котором останавливалась сборная Аргентины во время чемпионата мира (ЧМ), станет музеем. Об этом пишет Spark Chronicles. Точная дата открытия музея пока не сообщается.
Лионель Месси
Фото: Reuters
Две односпальные кровати, выстроенные в ряд перед узким письменным столом, кресла на колесиках и телевизор с плоским экраном, серый диван с желтыми подушками и плотными занавесками — так описывает издание номер. Комната будет сохранена в том виде, в котором ее оставил Месси. Номер комнаты — B201, на ее двери — герб с цветами Аргентины и надпись «L. Messi».
18 декабря матч между сборными Аргентины и Франции в финале ЧМ по футболу в Катаре завершился победой аргентинской команды по итогам серии пенальти. Основное время закончилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3, серия пенальти — 4:2. Лионель Месси был признан лучшим игроком ЧМ.