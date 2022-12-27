СМИ: комната, в которой жил Месси во время ЧМ-2022, станет музеем

Комната капитана аргентинской сборной и нападающего клуба «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в Катарском университете Дохи, в котором останавливалась сборная Аргентины во время чемпионата мира (ЧМ), станет музеем. Об этом пишет Spark Chronicles. Точная дата открытия музея пока не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси

Фото: Reuters Лионель Месси

Фото: Reuters

Две односпальные кровати, выстроенные в ряд перед узким письменным столом, кресла на колесиках и телевизор с плоским экраном, серый диван с желтыми подушками и плотными занавесками — так описывает издание номер. Комната будет сохранена в том виде, в котором ее оставил Месси. Номер комнаты — B201, на ее двери — герб с цветами Аргентины и надпись «L. Messi».

18 декабря матч между сборными Аргентины и Франции в финале ЧМ по футболу в Катаре завершился победой аргентинской команды по итогам серии пенальти. Основное время закончилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3, серия пенальти — 4:2. Лионель Месси был признан лучшим игроком ЧМ.

Мария Федотова