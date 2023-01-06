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Коммерсантъ FM
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Благотворительность не сдалась

Наталья Костарнова о том, какие проблемы год принес российским НКО и как изменились уцелевшие

Новая санкционная реальность больнее всего ударила по тем областям, о которых в первую очередь и не подумаешь. Среди них — российский некоммерческий сектор. Компании—партнеры большинства НКО ушли или релоцировались, из-за границы стало невозможно переводить деньги, сборы внутри страны тоже сократились. За год фонды потеряли миллионы рублей, а часто и вовсе возможность помогать. Например, одна из тольяттинских НКО, чтобы расплатиться по коммунальным счетам за июнь, продала автобус, на котором возила подопечных детей на реабилитацию. С другой стороны, в обществе выросла поддержка групп, которые прежде явно не были среди приоритетных: мигрантов, беженцев и военнослужащих. Сейчас именно благотворительная помощь, связанная с СВО,— самое заметное и активное социальное движение в стране.

Наталья Костарнова

Наталья Костарнова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Наталья Костарнова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Уже в марте 2022 года благотворительные организации в России ощутили влияние западных санкций. Большая часть пожертвований перестала поступать по техническим причинам: все подписки через Google Pay и Apple Pay исчезли, с привязанных карт не списывались деньги. Как следует из данных анализа платформы «Если быть точным» и платежного сервиса CloudPayments, за первый месяц весны количество пожертвований в российские НКО в среднем сократилось на 50%. В частности, из-за технических проблем с платежными системами только за две недели марта в фонд помощи детям с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» не прошло 1,5 тыс. переводов на сумму 3 млн руб. За месяц организация потеряла около 10% подписок на 1,5 млн руб. А в фонде помощи хосписам «Вера» подсчитали, что из-за утраченных подписок на регулярные платежи недополучают около 900 тыс. руб. помощи ежемесячно, или 10 млн руб. в год.

Чем сильнее развивался кризис, тем ощутимее становились потери третьего сектора.

Весной с российского рынка ушли крупные международные компании, которые, как оказалось, активно поддерживали НКО.

Среди партнеров «Веры», например, были H&M, Cisco, Louis Vuitton, Blanco. Благотворительный фонд «Дом с маяком» поддерживала IKEA, а также сотрудники Google, Apple, Netflix, Western Union. В пресс-службе «Дома с маяком» рассказали, что в прошлом году выиграли грант PayPal на $20 тыс. на поддержку детского хосписа Москвы и Московской области. В фонде рассчитывали получить средства в первом квартале 2022 года через Benevity, но с 5 марта сервис временно деактивировал учетные записи российских НКО, PayPal приостановил работу в стране, и грант был отменен. «Подари жизнь», по словам его директора Екатерины Шерговой, из-за ухода иностранных благотворителей теряет около 80 млн руб. в год.

Что касается отечественного бизнеса, то часть компаний релоцировалась, часть закрылась, другие стали урезать бюджеты на социальные программы.

В фонде «Помоги ребенку.ру» «Ъ» пожаловались, что несколько партнеров, опасаясь «тумана спецоперации», даже попросили вернуть уже подаренные деньги.

В результате, как говорила президент фонда помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «Подсолнух» Ирина Бакрадзе, НКО на 90% лишились корпоративных пожертвований и крупных частных дарителей. Большие некоммерческие организации смогли сдержать удар, а маленькие, прежде всего региональные, столкнулись с тяжелым выбором: например, продолжать помогать подопечным или заплатить зарплату сотрудникам.

Среди таких НКО — московский фонд «Две жизни». Организация закрыла приют для двух десятков пенсионеров, переживших насилие или оказавшихся на улице без документов. «На один только приют нужно 800 тыс. руб. в месяц. А у нас сейчас есть максимум 300 тыс. на работу всей организации»,— говорила “Ъ” ее директор Лана Журкина.

Рынок благотворительности в РФ, видимо, ждет смена моделей работы

Тольяттинский социально-адаптивный центр «ВЕРА НАДЕЖДА ЛЮБОВЬ» имени В. И. Жилина свернул программу бесплатной реабилитации для 160 детей с инвалидностью. Чтобы расплатиться по коммунальным счетам за июнь, организация продала автобус, на котором возила детей на реабилитацию.

Благотворительный фонд помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) «Живи сейчас» в мае был вынужден уволить всех сиделок, которые помогали 25 пациентам, в том числе одиноким, мыться, убирать, готовить еду, обрабатывать маски, чистить гастростомы. По словам директора фонда Натальи Луговой, это также случилось из-за ухода крупных доноров и невозможности получать частные пожертвования из-за рубежа: россияне, живущие за границей, охотнее жертвовали на тяжелобольных взрослых потому, считает госпожа Луговая, что за границей больше говорят о БАС.

Фонды столкнулись с невозможностью купить зарубежные медизделия и лекарства, или с их значительным удорожанием, или, по крайней мере, с невозможностью эти важные товары доставить. И все это — притом что в помощи в этом году стало нуждаться еще больше людей.

Опрос фонда «Нужна помощь», проведенный в марте, показал, что у 65 из 170 НКО возросло числа подопечных. Разброс велик — от стабильного для благотворительных организаций прироста в 5–10% до увеличения количества нуждающихся в разы. Выросло в первую очередь число благополучателей в рамках направления помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Логично подумать, что речь о переселенцах из Донбасса, однако это не так. Точнее, не совсем так. Например, челябинская региональная общественная организация «Солнечный день», которая помогает людям с инвалидностью и пожилым, после начала спецоперации (СВО) стала получать больше обращений от малоимущих за продуктовой помощью.

И если нуждающихся стало больше, то количество желающих помочь, по крайней мере по традиционным направлениям — дети, взрослые с тяжелыми заболеваниями, бездомные, животные,— напротив, уменьшилось. Исследование, проведенное фондом «Нужна помощь» в сентябре, показало, что всего за год доля россиян, регулярно участвующих в благотворительности, сократилось с 13,2% до 9,8%.

Чтобы выжить, российские НКО просили Минэкономики о мерах государственной поддержки — гранты, налоговые послабления и помощь сотрудникам, например, льготный проезд.

Однако пока ведомство ограничилось мораторием на проведение плановых проверок и ограничением на внеплановые, а также освободило НКО от штрафов за первое административное нарушение.

Но вот что важно: благотворительность в России, несмотря на сложности, не остановилась. И большая часть фондов, даже тех, что собирались закрыться в августе, продолжают работать. А кроме того, есть очевидный резкий рост объемов частной благотворительности в рамках нового направления, отвечающего актуальному социальному запросу,— поддержки переселенцев, а также воюющей армии и добровольцев. Цифры сборов исчисляются здесь уже сотнями миллионов рублей, число участников — десятками миллионов. Причем организуют эти сборы не только фонды — публичные персоны, блогеры, военкоры. Активные граждане собираются в городские сообщества, объединяются даже подъездами, чтобы отправлять помощь беженцам или на фронт.

Благотворительные организации ищут новые способы для сбора пожертвований

То же сентябрьское исследование «Нужна помощь» показало, что до сих пор не слишком «популярные» в России направления благотворительности — помощь мигрантам и беженцам — после февраля резко подросли: численность людей, поддерживающих такие программы финансово, увеличилась втрое, с 2% в 2021 году до 6% в 2022-м. Директор Центра гуманитарных технологий и исследований «Социальная Механика» Михаил Чураков отмечал, что сегодня организаторы, активисты и участники благотворительной помощи, связанной с СВО,— самое заметное, активное и мобильное социальное движение в стране. По мнению господина Чуракова, целевая благотворительность, связанная с спецоперацией, как гражданского, так и военного направления, будет и дальше высоко активной. А ее структура будет оперативно меняться в соответствии с изменениями запросов благополучателей.

Наталья Костарнова

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