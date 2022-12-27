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Коммерсантъ FM
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Цена газа в Европе опустилась ниже $850 за 1 тыс. куб. м впервые с 22 февраля

На лондонской бирже ICE цена на газ упала на 6,6%, составляет ниже $850 за 1 тыс. куб. м. Такого уровня цена достигла впервые с 22 февраля. Всего за день стоимость сократилась на 7%.

Цена снизилась до $848 за 1 тыс. куб. м — 77€ за МВт•ч.

Чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ, страны ЕС договорились установить предельную биржевую цену на газ в размере 180 € за МВт•ч — около $2000 за тысячу кубометров. Мера вступит в силу 15 февраля, будет действовать при определенных условиях.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Газ пожиже, потолок пониже».

Полина Собакина

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