У «Консула» выходит время

Российский рынок может покинуть один из старейших продавцов швейцарских часов и ювелирных украшений. Структурам сети «Консул» грозит банкротство по заявлениям Сбербанка. Сложности у компании начались еще до 2022 года из-за усиления конкуренции на рынке и усугубились из-за обвала импорта швейцарских часов в РФ и экономического кризиса, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

Сбербанк уведомил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве структур сети магазинов швейцарских часов и ювелирных украшений «Консул», обнаружил “Ъ” в реестре сведений на портале «Федресурс». Среди компаний — владеющее брендом «Консул» ООО «Консул рус», ООО «Консультант бизнеса», ООО «Консул он-лайн», ООО «Русювелир», ООО «Магазины Консул». Размер задолженности в сообщениях не раскрывается.

По данным ЕГРЮЛ, «Консул он-лайн», «Русювелир» и «Магазины Консул» принадлежат Александру Коновалову и Марии Иваниловой. А «Консул рус» владеет «Консультант бизнеса», основным собственником которой в свою очередь выступает швейцарская Sanzi.uhrenbeteiligungs.ag. Доли в нескольких компаний «Консула» находятся в залоге у Сбербанка. В Сбербанке отказались от комментариев. В «Консуле» на вопросы “Ъ” не ответили.

По собственным данным, сеть магазинов швейцарских часов и ювелирных украшений «Консул» существует с 1989 года. Розничные магазины сети сегодня работают в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре, также действует интернет-магазин. Среди брендов в ассортименте — Breitling, Frederique Constant, Raymond Weil, TAG Heuer. По собственным данным, сегодня сеть включает около пяти бутиков.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что проблемы у «Консула» начались еще в 2021 году на фоне усиливающейся конкуренции с ГК Mercury и усугубились в 2022 году из-за практически полного прекращения поставок импортных часовых брендов. После начала военных действий на Украине поставки продукции в РФ прекратили Rolex, Swatch Group (бренды Swatch, Omega, Longines, Tissot), Richemont, Audemars Piguet и LVMH. Согласно Федерации швейцарской часовой промышленности (Federation of the Swiss Watch Industry), с начала конфликта к июлю 2022 года экспорт в РФ сократился на 98,3% год к году. В 2021 году экспорт швейцарских часов в РФ рос на 35,3%, до более €260 млн, следует из данных федерации.

Гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин говорит, что в большинстве случаев процедуры банкротств ювелирных сетей при большой кредитной нагрузке связаны с падением оборотов и сложностью с выплатой долга. Адвокат и соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов уточняет, что основанием для банкротства может стать не только отсутствие денежных средств для исполнения требований кредиторов, но и просрочка по их исполнению на сумму не менее 300 тыс. руб. на срок от трех месяцев. Адвокат юридической фирмы NSP Роман Макаров добавляет, что многие банкротства ювелирных сетей в прошлые годы были связаны и с получением существенных налоговых претензий в части НДС и других обязательных платежей.

Как отмечает Михаил Бурмистров, пик спроса на швейцарские часы и другие предметы роскоши в России пришелся на конец февраля и март 2022 года. Но сегодня в условиях резкого укрепления рубля и оттока части состоятельного населения спрос россиян сместился в пользу покупки за границей, в первую очередь в ОАЭ, добавляет эксперт.

По словам Эдуарда Уткина, в целом в ювелирной отрасли России складывается тяжелая ситуация, в том числе из-за роста цен на металл. Ситуация усугубляется переходом с 1 января 2023 года на общую систему налогообложения для всех компаний в ювелирной отрасли, что может привести к росту числа банкротств в отрасли, предупреждает эксперт.

Алина Савицкая, Анатолий Костырев