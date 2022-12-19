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Коммерсантъ FM
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Завершен демонтаж двух подъездов дома в Ейске, пострадавшего при ЧП с Су-34

Демонтаж четвертого подъезда многоквартирного дома в Ейске, во двор которого упал военный самолет Су-34, завершен. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Ранее в пострадавшем доме полностью демонтировали третий подъезд.

«В пострадавшем доме по ул. Коммунистической в Ейске специалисты завершили демонтаж квартир в 4-м подъезде и приступили к разбору 1-го подъезда»,— сообщает оперштаб. В работах задействованы три единицы техники.

Согласно заключению экспертов из Ейска, о котором 20 октября сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, 3-й подъезд должны были разобрать полностью, 2-й и 4-й — частично. «Общая площадь восстановления составляет чуть более 7 тыс. кв. м … При этом завершить основные восстановительные работы планируют в беспрецедентно сжатые сроки — в мае 2023 года»,— заявил тогда господин Кондратьев.

Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение и упал во дворе одного из жилых домов города вечером 17 октября. На борту находились два летчика, которым удалось спастись.

В результате ЧП девятиэтажка загорелась. Погибли 15 человек, пострадали 43. Пожар тушили несколько часов, из здания успели эвакуировать несколько сотен человек.

Мария Федотова

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