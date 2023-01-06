Такие дела

2022 год ознаменован резонансными уголовными делами по коррупции и экономическим преступлениям. Некоторые длительные расследования завершились вынесением приговоров. Громкие разбирательства года – в специальной подборке «Ъ-Приволжье».

Газовику подсчитали откаты Судят генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая. Его обвинили в получении взяток от подрядчиков компании деньгами, бытовой техникой и банной бочкой, а также в фиктивном трудоустройстве жены. Бывшие подчиненные Вячеслава Югая уже получили условные сроки как посредники в преступной схеме. Читать далее

В договорной работе увидели коррупционную Раскрыта преступная схема в Нижегородском водоканале. Бывшему руководству компании и предполагаемым подельникам вменили в вину получение крупных взяток от контрагентов в составе преступного сообщества. Его организаторами следствие считает москвичей Илью Рыжего и Олега Лобанова, которые якобы помогли экс-гендиректору водоканала Николаю Николюку занять руководящую должность. Читать далее

В дело тянут резину Следствие занялось крупными хищениями при благоустройстве парка «Швейцария» за 3,7 млрд руб. По делу о мошенничестве арестованы бывший представитель городского заказчика Сергей Куклаев и руководители среднего звена подрядчика ГК ЕКС. Их заподозрили в хищении 41,5 млн руб. на укладке резинового покрытия площадок парка: слой оказался тоньше, чем предполагал проект. Читать далее

Бюджет канул в «Черную дыру» По обвинению в хищении более 400 млн руб. при рекультивации полигонов отходов в Нижегородской области арестованы президент ООО ГК «Газэнергострой» Сергей Чернин, а также двое топ-менеджеров предприятий ГК. В основу обвинения легли выводы ФСБ и Счетной палаты о том, что средства, выделенные на ликвидацию «Черной дыры», исчезли не в ней, а в карманах участников экологического проекта. Читать далее

Добыча карьерным способом Бывших сотрудников компаний группы «Гармония» бизнесмена Михаила Жижина обвинили в хищении из бюджета 47,2 млн руб. НДС через подставное юрлицо. Следствие полагает, что в 2016 году фигуранты уголовного дела фиктивно продали активы Каменищенского карьера и незаконно оформили возмещение налога. Один из обвиняемых директоров не дожил до суда. Читать далее

Обман, вышедший из-под финансового контроля В Нижнем Новгороде осудили двух экс-сотрудников контрольно-ревизионного управления областного министерства финансов Андрея Сыщенко и Дениса Карпова. Их обвиняли в получении взятки 500 тыс. руб. от директора арзамасского парка культуры и отдыха за составление акта без нарушений. Однако адвокаты подсудимых доказали, что это была не взятка, а мошенничество, поскольку проверка минфина в отношении парка не проводилась. Оба фигуранта получили условные сроки. Читать далее

Врачи ушли в расходный материал Условные сроки получили трое дзержинских врачей-флеболов за мошенничество с хищением денег десятков пациентов. Сосудистых хирургов Максима Кудыкина, Андрея Васягина и Романа Дерябина признали виновными в том, что они оперировали пациентов, которые сами оплачивали расходные материалы коммерческим компаниям. Читать далее

Конструктивная судимость Неожиданно мягкий приговор вынес суд бывшему директору департамента культуры Нижнего Новгорода Роману Беагону. Его обвинили в должностном злоупотреблении: по версии следствия, муниципальный служащий заказал информационные стенды для Парка Победы и распорядился закрыть миллионный контракт со знакомым поставщиков, зная, что договор не будет выполнен в срок. Роман Беагон признал вину и заявил, что «слишком усердно выполнял свою работу». В итоге ему запретили два года работать во властных структурах, после чего он эмигрировал сначала помогать украинским беженцам, а затем обосновался в Израиле. Читать далее

Миллионы долларов потянули на пять лет В Нижнем Новгороде к пяти годам заключения приговорили предпринимателя Андрея Парыгина, его приятеля Илью Саушкина и экономиста Елену Щелкунову. Их признали виновными в выводе за рубеж валюты на 282 млн руб. по подложным документам. Госпоже Щелкуновой дали отсрочку наказания из-за ребенка. Дело слушалось в закрытом режиме из-за сведений, которые могут составлять банковскую тайну. Защита намерена обжаловать обвинительный приговор. Читать далее

Печатников вывели из даркнета В Кстове осудили группу фальшивомонетчиков, на момент приговора им не исполнилось и 30 лет. Суд установил, что молодые люди в собственной типографии печатали купюры такого высокого класса, что их принимали даже банкоматы. Фальшивки распространялись по многим российским регионам через почту и тайники-закладки, некоторые образцы удостоились стать экспонатами в областных музеях МВД. Читать далее