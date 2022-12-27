Структура «Русагро» выкупила активы Орловской хлебной базы №36 за 297 млн рублей

ООО «Отрадаагроинвест» (структура группы «Русагро») выкупило с торгов имущество обанкротившейся Орловской хлебной базы №36 за 297 млн руб. Это следует из документации торгов. Начальная цена имущества составляла 540,5 млн руб., цена отсечения — 216 млн руб.

За эту сумму «Русагро» получило 60 зданий, производственных помещений и земельных участков, промышленное оборудование и офисную технику. Изначально стоимость лота составляла 600,6 млн руб., но по ней имущество никого не заинтересовало. На повторные торги в форме открытого аукциона со стартовой ценой 540,5 млн руб. также не было подано ни одной заявки, сообщал организатор торгов.

«Отрадаагроинвест» занимается растениеводством в Орловской области. По данным Kartoteka.ru, выручка компании в 2021 году составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб.

Хлебная база известна историей о хищении десятков тысяч тонн зерна Объединенной зерновой компании и других контрагентов, а также покровительством со стороны экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного УМВД Федора Козина. В августе 2021-го он получил 11 лет колонии строгого режима за взяточничество.

На фоне этого Россельхозбанк начал против хлебной базы исковую кампанию и инициировал уголовные разбирательства после невыплаты 371 млн руб. кредитов. Следствие с подачи банка обнаружило, что «неустановленные лица» из руководства хлебной базы похитили 7,6 тыс. т зерна — залогового имущества двух юрлиц, выступавших с хлебной базой взаимными поручителями по кредитам Россельхозбанка на 465 млн руб. Эти эпизоды стали частью дела о банкротства компании.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин