Пробки в Москве достигли девяти баллов

По данным «Яндекс Карт» на 15:17 сегодня, 27 декабря, пробки в Москве составляют девять баллов, ограничений движения — 227. Больше всего движение затруднено в центре города и рядом с крупными ТЦ.

В 13:00 сервис оценивал ситуацию с пробками в восемь баллов.

Telegram-канал «Московские новости» опубликовал видео о том, как занимают себя водители во время пробок. Они играли в «Камень, ножницы, бумага».

Ранее в Telegram департамента транспорта предупредили, что

вечером также ожидаются девятибалльные пробки. Также сегодня столичный дептранс предупредил, что до 29 декабря движение будет плотным, одной из причин являются погодные условия. Департамент рекомендовал пользоваться метро.

По прогнозам «Яндекс Погоды» сегодня вечером в Москве пройдет снегопад.

Полина Собакина