СВОеобразный год

В течение года нижегородская редакция газеты «Коммерсантъ» выпускает более 200 печатных номеров газеты и еще больше материалов на интернет-сайте издания. В прошедшем 2022 году ее посетителей больше всего волновали мобилизация и последствия западных санкций. Самые читаемые тексты – в специальной подборке «Ъ-Приволжье».

Глеб Никитин прокомментировал ход частичной мобилизации Губернатор не сказал, на сколько процентов регион выполнил план – по его словам, задание со стороны Минобороны формируется гибко, и область выполняет все поставленные задачи. Мероприятия по мобилизации прекратили 3 ноября. Читать далее

Мобилизация поехала Мобилизованные нижегородцы, судя по их рассказам в соцсетях, отправляются на сборный пункт в Брянской области, но некоторые отправленные команды вернули уже с дороги, так как в военном комиссариате пересмотрели планы. В военкомате не подтверждают рассказы мобилизованных из Кулебак о том, что три человека сбежали по дороге на сборный пункт. Читать далее

Город не справляется с домоуправлением Дума одобрила инициативу администрации Нижнего Новгорода включить в план приватизации 25% городских акций в семи районных домоуправляющих компаниях, подконтрольных структурам Александра Костюкова. Чиновники убедили депутатов, что без права блокировать решения частных акционеров и влиять на управление ДУКами акции города ничего ему не дают. Депутаты изучили уставы ДУКов, им показали убытки компаний в размере почти миллиард рублей. Читать далее

Мобилизацию поддержали деньгами Региональные власти разработали комплекс мер по поддержке мобилизованных и их семей, в частности при помощи военных социальных контрактов. На обеспечение этих контрактов из областного бюджета до конца года планируется направить более 330 млн руб. Сколько потребуется средств на эти цели в 2023 году, областные власти не знают. Читать далее

Бюджет планируют вдолгую Правительство Нижегородской области подготовило проект постановления относительно долговой политики региона на 2023–2025 годы. Власти намерены активно привлекать инфраструктурные кредиты, сокращая дефицит бюджета с поэтапным выходом на профицит. К 2025 году областной минфин рассчитывает снизить объем госдолга с 51% до 45% от собственных доходов. Читать далее

Директор завода Свердлова задержан в Москве Юрий Шумский был арестован 21 сентября по решению Савеловского райсуда столицы. Он является фигурантом уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере от поставщиков оборонного завода, за счет чего якобы завышалась стоимость компонентов для производства взрывчатых веществ. Читать далее

Пока не VWсе потеряно Германский автоконцерн Volkswagen заявил о прекращении производства автомобилей в России из-за военной спецоперации на Украине. В Нижнем Новгороде контрактная сборка VW и Skoda налажена на площадке автозавода группы ГАЗ, соглашение о выпуске машин действует до 2025 года. Группа ГАЗ перевела площадку в режим временного простоя, персоналу сохранят 2/3 зарплаты и соцгарантии. Читать далее

Соцсеть подкралась незаметно Начальник отдела культуры администрации Кулебак Светлана Новикова и координатор местной ячейки ЛДПР Артем Веснин в один день лишились должностей за неуважительное общение с мобилизованным Александром Лащенкиным. Молодой человек рассказал в соцсетях о проблемах с доставкой в сборный пункт в Брянской области и получил угрозы и оскорбления от чиновника и партийца. Читать далее