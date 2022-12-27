Руководитель почтового отделения в Башкирии осуждена за хищения у «Почты России»

Учалинский райсуд признал начальника отделения почтовой связи «Кунакбаево» Учалинского почтамта АО «Почта России» Илюзу Гимазетдинову виновной в присвоении денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено на основе материалов, представленных сотрудниками УФСБ России по Башкирии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что Илюза Гимазетдинова систематически похищала из отделения почтовой связи «Кунакбаево» деньги и товары народного потребления, использовала их на личные нужды. В результате ее незаконных действий «Почте России» был нанесен ущерб на сумму более 92 тыс. руб.

Суд назначил ей два года лишения свободы условно. Нанесенный «Почте России» ущерб Илюза Гимазетдинова возместила в полном объеме.

В октябре за хищение принадлежащих «Почте России» товаров народного потребления была приговорена к двум годам лишения свободы условно руководитель отделения почтовой связи в селе «Абзаково» Учалинского района Сажида Давлеткиряева, которая возместила 159 тыс. руб. ущерба.

Влада Шипилова

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