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Коммерсантъ FM
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«Яндекс» признал digital-маркетолога самой популярной IT-профессией 2022 года

Digital-маркетолог, продакт-менеджер и iOS-разработчик стали тремя наиболее популярными профессиями в сфере IT по итогам 2022 года, следует из совместного исследования сервисов «Яндекс Практикум» и «Эйч». Карьерный рейтинг составлен на основе ответов более чем 3 тыс. респондентов.

Топ-10 самых востребованных IT-профессий по версии организаторов тестирования выглядит следующим образом (пресс-релиз есть у «Ъ»):

  1. digital-маркетолог;
  2. продакт-менеджер;
  3. iOS-разработчик;
  4. графический дизайнер;
  5. full stack-разработчик;
  6. react-разработчик;
  7. С#-разработчик;
  8. аналитик данных;
  9. IT-рекрутер;
  10. продакт-дизайнер.

«Если говорить о перспективах 2023 года — будут очень востребованы разработчики уровней middle+ и выше. Из-за популярности ChatGPT (прототипа чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ).— "Ъ")и других похожих проектов, может повыситься спрос на специалистов по ИИ и машинному обучению»,— прокомментировала результаты исследования Виктория Шишкина, директор по продукту «Эйч».

Тестирование также продемонстрировало, что наиболее высокий уровень IT-подготовки наблюдается среди react-разработчиков (95% правильных ответов), performance-маркетологов (85%) и digital-маркетологов (80%).

После ввода российских войск на Украину и последовавшей за внешнеполитической нестабильностью турбулентностью на рынке труда в России резко вырос спрос на образовательные курсы в IT-сфере. Как в апреле узнал «Ъ», весной количество заявок на IT-программы выросло в три-четыре раза в годовом выражении. При этом к осени число вакансий в IT-отрасли начало сокращаться.

О ситуации с оплатой труда айтишников — в материале «Ъ FM» «IT-сфера пошла на снижение».

Андрей Сапожников

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