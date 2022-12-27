«Яндекс» признал digital-маркетолога самой популярной IT-профессией 2022 года

Digital-маркетолог, продакт-менеджер и iOS-разработчик стали тремя наиболее популярными профессиями в сфере IT по итогам 2022 года, следует из совместного исследования сервисов «Яндекс Практикум» и «Эйч». Карьерный рейтинг составлен на основе ответов более чем 3 тыс. респондентов.

Топ-10 самых востребованных IT-профессий по версии организаторов тестирования выглядит следующим образом (пресс-релиз есть у «Ъ»):

digital-маркетолог; продакт-менеджер; iOS-разработчик; графический дизайнер; full stack-разработчик; react-разработчик; С#-разработчик; аналитик данных; IT-рекрутер; продакт-дизайнер.

«Если говорить о перспективах 2023 года — будут очень востребованы разработчики уровней middle+ и выше. Из-за популярности ChatGPT (прототипа чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ).— "Ъ")и других похожих проектов, может повыситься спрос на специалистов по ИИ и машинному обучению»,— прокомментировала результаты исследования Виктория Шишкина, директор по продукту «Эйч».

Тестирование также продемонстрировало, что наиболее высокий уровень IT-подготовки наблюдается среди react-разработчиков (95% правильных ответов), performance-маркетологов (85%) и digital-маркетологов (80%).

После ввода российских войск на Украину и последовавшей за внешнеполитической нестабильностью турбулентностью на рынке труда в России резко вырос спрос на образовательные курсы в IT-сфере. Как в апреле узнал «Ъ», весной количество заявок на IT-программы выросло в три-четыре раза в годовом выражении. При этом к осени число вакансий в IT-отрасли начало сокращаться.

О ситуации с оплатой труда айтишников — в материале «Ъ FM» «IT-сфера пошла на снижение».

Андрей Сапожников