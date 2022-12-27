Главой Туапсинского района стал Сергей Бойко

Первого замглавы Туапсинского района Сергея Бойко назначили на должность главы муниципалитета. Решение о его назначении приняли 27 декабря на сессии Совета Туапсинского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района Фото: Пресс-служба администрации Туапсинского района

«Депутатское объединение партии "Единая Россия" в Совете муниципального образования Туапсинский район поддержало кандидата Сергея Бойко для избрания на должность главы муниципального образования Туапсинский район»,— отметили в пресс-служба Краснодарского регионального отделения фракции.

В конкурсе на должность главы района также участвовал глава Новомихайловского поселения Андрей Орлов. По итогам тайного голосования депутаты поддержали кандидатуру Сергея Бойко.

Он отметил, что приоритетными направлениями в его работе станут привлечение и реализация инвестпроектов, развитие жилищно-коммунального и санаторно-курортного комплексов, а также дорожной инфраструктуры, социальной сферы.

Сергей Бойко родился в 1987 году в Туапсе. Он окончил Московский государственный индустриальный университет. Ранее он работал на руководящих должностях в коммерческих структурах. Должность первого замглавы администрации Туапсинского района он получил в 2022 году.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram