В аэропортах Москвы задержано или отменено почти 30 рейсов из-за снегопада

В трех аэропортах Москвы задержано 14 рейсов, отменено 15, следует из данных «Яндекс. Расписания». По состоянию на 11:35 во Внуково задержан один рейс, отменено шесть. В Домодедово задержано десять рейсов, отменено пять. В Шереметьево задержано три рейса, отменено четыре.

По прогнозу Гидрометцентра сегодня, 27 декабря, в столице будет 0...–2°С (в Подмосковье 0...–5°С), облачно со снегом и гололедицей, местами метель. 28 декабря в Москве и по области температура прогнозируется на том же уровне, ожидается снег, местами сильный, возможны снежные заносы.

Лаура Кеффер