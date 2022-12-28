Сто лет не в одиночестве

В середине декабря в Совете федерации РФ прошли Дни Республики Саха (Якутия), где ключевым мероприятием стал «Час субъекта», состоявшийся в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента. Перед сенаторами и спикером Совета федерации глава Якутии Айсен Николаев выступил с предложением поддержать ключевые проекты региона, необходимые для опережающего социально-экономического развития не только Республики Саха, но и всего северо-востока страны, Дальнего Востока в целом и даже Арктики. О том, на какие именно проекты делает ставку регион и поддержали ли их сенаторы,— в публикации “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители делегации Республики Саха (Якутия) посетили серию расширенных заседаний профильных комитетов Совета федерации

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства РС(Я Представители делегации Республики Саха (Якутия) посетили серию расширенных заседаний профильных комитетов Совета федерации

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства РС(Я

В 2022 году самый большой по площади субъект России — Республика Саха (Якутия) — отметил сразу два юбилея: 100 лет со дня основания Якутской Автономной Советской Социалистической Республики (ЯАССР) и 390 лет вхождения Якутии в состав российского государства. Множество мероприятий, приуроченных к празднованию этих дат, прошло в текущем году не только в самом регионе, но и во многих городах России за его пределами. Обширную юбилейную программу завершили в декабре Дни Якутии в Москве и Санкт-Петербурге, в рамках которых республика презентовала свой экономический, инвестиционный, туристический и креативный потенциал, а также продемонстрировала богатое культурное наследие региона. Центральным событием стали Дни Республики Саха (Якутия), прошедшие в Совете федерации РФ с 12 по 14 декабря. Со стороны Якутии в них приняли участие члены правительства республики во главе с руководителем региона Айсеном Николаевым и якутские парламентарии во главе с председателем Государственного собрания (Ил Тумэн) Алексеем Еремеевым.

Комитеты для региона

Представители делегации Республики Саха (Якутия) посетили серию расширенных заседаний профильных комитетов Совета федерации. В частности, на заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера обсудили комплексное развитие территории Якутии. Председатель комитета Андрей Шевченко отметил, что за последние 100 лет республика «прошла насыщенный значимыми историческими событиями путь, стала крупным промышленным регионом». Он также подчеркнул, что вопросы создания комфортной среды для жизни граждан Якутии, сокращения аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда имеют особое значение для развития региона. «На решение этих вопросов и направлен механизм комплексного развития территорий, который работает почти два года. Для Якутии вопрос сокращения аварийного жилищного фонда является важным, поскольку в республике реализуется самая масштабная среди регионов России программа по переселению граждан из аварийного жилья»,— заключил Андрей Шевченко.

Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ на примере Республики Саха обсудили на заседании комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам. Глава комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Ил Тумэн Якутии Юрий Николаев и первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков проинформировали федеральных сенаторов об особенностях экономики своего региона, о структуре налоговых доходов и вопросах бюджетной обеспеченности. По итогам заседания комитет СФ подготовил предложения для включения в проект постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)».

С участием представителей властей региона прошло также заседание комитета СФ по социальной политике, где обсудили актуальные вопросы соцразвития и охраны здоровья граждан в Якутии. Вице-спикер СФ Галина Карелова подчеркнула, что вопросы развития системы здравоохранения на Дальнем Востоке и в Арктике сегодня являются стратегически важными и находятся на особом контроле верхней палаты парламента. Она также отметила стремление Якутии к формированию новой модели оказания первичной специализированной медицинской помощи в малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, расположенных в Арктической зоне. «Подход правительства региона в перспективе может стать успешной практикой, которую станет целесообразно распространить и на другие субъекты РФ. Считаю, что такие инициативы заслуживают поддержки»,— заключила госпожа Карелова. Говорили в эти дни на заседаниях других комитетов Совета федерации и о развитии сельского и лесного хозяйств в республике, об обеспечении экологической безопасности в регионе, о мерах государственной поддержки строительства объектов образования и культуры в Якутии и многих других актуальных для региона вопросах.

Инфраструктурные предложения

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Якутии Айсен Николаев выступил с докладом перед сенаторами в рамках «Часа субъекта Российской Федерации» в СФ

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Республики Саха (Якутия Глава Якутии Айсен Николаев выступил с докладом перед сенаторами в рамках «Часа субъекта Российской Федерации» в СФ

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Республики Саха (Якутия

13 декабря на расширенном заседании комитета СФ по экономической политике выступил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Он рассказал, что регион достиг высоких темпов экономического роста: только по итогам 11 месяцев 2022 года промышленный рост в Якутии составил 12,2%, рост валового регионального продукта — около 9%. Однако Айсен Николаев отметил, что новые экономически перспективные проекты в регионе сдерживаются отсутствием современной энергетической и транспортной инфраструктуры. Сформированная в 60–70-х годах прошлого века инфраструктура региона сегодня не отвечает новым требованиям.

Глава Якутии также предложил варианты решения существующих проблем. В частности, он попросил сенаторов закрепить на законодательном уровне понятие «сезонная автомобильная дорога» или «автозимник». «За счет автозимников у нас вся Якутия связывается дорогами с конца января до начала апреля. По ним ежегодно в труднодоступные районы республики завозится почти миллион тонн жизнеобеспечивающих грузов. На сегодня нормативное регулирование по автозимникам отсутствует, что негативно сказывается на темпах развития северных регионов и ложится грузом на региональные бюджеты»,— заявил Айсен Николаев. Глава республики отметил, что условия функционирования сезонных дорог исключительно сложные и требуют большого объема работ. Протяженность автозимников в Якутии — почти 10 тыс. км, а стоимость работ по их содержанию составляет около 1,5 млрд руб. По его словам, этот вопрос актуален не только для Якутии, но и для всех северных регионов. Однако сегодня понятия «сезонные автомобильные дороги» в федеральном законодательстве нет. В законе «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» в России зимники отнесены к категории искусственных дорожных сооружений. «Мы предлагаем законодательно закрепить понятие "сезонная автомобильная дорога" федеральным законом. Это позволит в последующем выделять средства на их обустройство и содержание, в том числе из дорожного фонда»,— добавил Айсен Николаев. Эту инициативу главы республики поддержал председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов: «Хорошее предложение. В части содержания сезонных дорог данный законопроект нужно сенаторам Республики Саха (Якутия) внести на обсуждение в правительство РФ».

Еще одна инициатива господина Николаева, которая, по его словам, поспособствует развитию транспортной инфраструктуры Якутии, коснулась услуг, оказываемых ФКП «Аэропорты Севера». Глава республики выступил с предложением о применении нулевых ставок и тарифов за наземное обслуживание легких воздушных судов в сети этих аэропортовых комплексов. По его мнению, такая мера поможет развитию малой авиации, которая особенно важна для обеспечения транспортной доступности приполярных территорий. «Сейчас в стоимости авиабилетов доля на обслуживание воздушных судов на площадках "Аэропорты Севера" составляет до 20%, тогда как, например, в московских аэропортах — порядка 10%»,— пояснил Айсен Николаев. Напомним, в сеть ФПК сегодня входит 31 аэропорт и 2 посадочные площадки, расположенные в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области. В комитете СФ по экономической политике поддержали и эту инициативу и подготовили предложения для ее включения в проект постановления СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)».

Проложить мост

На личной встрече главы Якутии Айсена Николаева с председателем Совета федерации РФ Валентиной Матвиенко обсуждение темы развития инфраструктуры в республике было продолжено. В частности, политики поговорили о необходимости строительства моста через реку Лена в районе города Якутска. «В последние годы республика активно развивается. Естественно, как и во многих других субъектах страны, есть целый ряд вопросов, где федеральный центр должен более активно помогать, поддерживать. Я имею в виду и строительство моста через Лену. Есть поручение президента, и все его должны исполнять. Тема не новая — якутяне очень ждут этот мост. Будем активно продвигать его реализацию»,— сказала в ходе встречи Валентина Матвиенко. Пункт о Ленском мосте также был внесен в проект постановления Совета федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)». Валентина Матвиенко подчеркнула, что это постановление будет подспорьем в дальнейшем развитии Якутии, обеспечив региону широкую федеральную поддержку. «Хотел бы поблагодарить вас за большую поддержку по целому спектру вопросов социально-экономического развития. В рамках празднования столетия республики мы достаточно детально отработали со всеми комитетами проект постановления. Я сам принял участие в работе трех комитетов, лично встречался с рядом председателей комитетов по обсуждению постановления. Считаю, что оно очень важное, выверенное»,— отметил, в свою очередь, Айсен Николаев.

В тот же день на заседании Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает схему паритетного финансирования строительства моста через реку Лену, предложенную Айсеном Николаевым. Согласно этой схеме, федеральное софинансирование проекта должно составить не менее половины общего объема привлеченных инвестиций. «Мы видим, как губернатор бьется за этот проект, который имеет колоссальное значение для жителей региона и всего Дальнего Востока. Круглогодичная транспортная доступность увеличится в четыре раза, кумулятивный эффект будет огромным. Обещаем, что будем активно поддерживать республику в реализации этого проекта. Главное, чтобы средства выделялись и были приемлемые условия с учетом возможностей республики в вопросах софинансирования. Оно должно быть паритетным»,— сказала в ходе заседания председатель Совета федерации.

Как в Москве и Санкт-Петербурге отметили юбилей Якутии Дни Якутии в Москве и Санкт-Петербурге стали ярким завершением празднования столетия со дня образования республики. Выставки, премьеры, концерты и другие культурные мероприятия в рамках Дней Якутии проходили параллельно в обеих столицах. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Разина / Мариинский театр Фото: Наталья Разина / Мариинский театр 2 декабря на новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге при полном аншлаге прошла премьера оперы на якутском языке «Ньургун Боотур» в исполнении артистов Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона. По словам режиссера оперы Андрея Борисова, постановка связана с событием огромной важности для республики — признанием эпоса «Олонхо» шедевром нематериального культурного наследия человечества. 6 декабря премьера «Ньургун Боотур» также состоялась в Большом театре России в Москве. Еще одним ключевым событием в рамках Дней Якутии стало совершение в Успенском соборе Московского Кремля Божественной литургии святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, посвященной 390-летию вхождения Якутии в состав российского государства. Это второе богослужение в Успенском соборе, часть которого прошла на якутском языке. Впервые в истории под куполом старейшего собора молебен на языке саха прозвучал в 2017 году в ознаменование 385-летия вхождения Якутии в состав России. «То, что мы отмечаем этот праздник в самом центре всея Руси, в Успенском кафедральном соборе патриаршем, свидетельствует о том глубоком уважении, которое вся Церковь и народ наш русский имеет по отношению к народу Якутии. Именно православие явилось той скрепой, которая соединила два народа. И дай Бог, чтобы те связи, которые заложены нашими предками, сохранялись, развивались и служили благу Якутии, якутскому народу и всему народу России»,— обратился патриарх Кирилл к якутянам. В богослужении также принял участие глава Якутии Айсен Николаев. От имени народа Якутии он поблагодарил патриарха Кирилла за богослужение и постоянную поддержку республики. «Ваши слова и наставления для якутян особенно значимы. Если мы будем сильны в своей вере, чисты в своих помыслах, то, я уверен, и у нашего государства, и у наших народов, и у нашей Церкви будет все хорошо. Якутия — это один из регионов, который в сегодняшней ситуации способен стать локомотивом, который будет тянуть за собой не только Дальний Восток, но и всю страну. Экономическое развитие, высокий уровень человеческого капитала и высокие духовно-нравственные ценности дают надежную основу для этого»,— сказал патриарху глава региона. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я Фото: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я Накануне Дня Героев Отечества России на Поклонной горе в Москве в рамках Дней Якутии прошла патриотическая акция «Поклон героям всех времен». На акции вспоминали якутян—Героев Советского Союза, включенных во всенародный исторический проект «Лица Победы». В двух залах Музея Победы выступили солисты Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона, симфонический оркестр Государственной филармонии, артисты Театра Олонхо, а также ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии». Также Якутия презентовала экономический, туристический и культурный потенциалы представителям 34 стран мира в Министерстве иностранных дел РФ. «Нынешний год — юбилейный для Якутии. Она отмечает одновременно 390-летие вхождения в состав российского государства, 100-летие образования ЯАССР. Сегодняшний вечер займет важное место в череде праздничных мероприятий»,— сказал на открытии мероприятия министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также отметил усилия, предпринимаемые руководством республики для развития международных внешнеэкономических связей, подчеркнув, что МИД готов оказать поддержку в их дальнейшем продвижении. Еще одним важным событием Дней Якутии стал симфонический концерт Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) им. Г. М. Кривошапко, который состоялся в Мариинском театре Санкт-Петербурга 9 декабря. Также в рамках дней республики прошли фестиваль косторезного искусства народов России с участием якутских мастеров, презентация «Вышитой карты России», где самый большой участок вышили якутянки, открытие закладного камня в сквере им. Семена Новгородова в Санкт-Петербурге, спектакль Театра Олонхо «Кыыс Дэбилийэ» в Центральном доме актера и много других увлекательных мероприятий.

Следует отметить, что реализация проекта уже начата и сейчас завершается первый этап, который предусматривает подготовительные работы к строительству моста через Лену. По второму этапу, предусматривающему строительство правобережной части подходящих путей, заключение Главгосэкспертизы России планируется получить в первом-втором кварталах 2023 года. Третьим этапом станет строительство на левом берегу. Выделение федеральных средств на строительство запланировано на 2025 год. Однако Валентина Матвиенко заявила, что работы по возведению моста необходимо начать раньше — сразу после получения положительного заключения государственной экспертизы.

В свою очередь, Айсен Николаев подчеркнул, что Ленский мост станет ключевым проектом, который свяжет пространства Восточной Сибири и Дальнего Востока. Он соединит в единый транспортный узел три федеральные автодороги, пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль. «Это логически завершит и тем самым значительно повысит эффективность ранее вложенных огромных инвестиций в инфраструктуру. Круглогодичная транспортная доступность населения республики возрастет с 21% до 80%. Не менее чем на 4 млрд руб. ежегодно сократятся бюджетные затраты на северный завоз. Эффект в виде роста ВРП оценивается в 2–3% ежегодно»,— сказал глава региона.

В текущем году возведение Ленского моста в Якутии вошло в план пятилетнего дорожного строительства, утвержденный правительством России. Распоряжение было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Проект также включен в Национальную программу развития Дальнего Востока.

Час Якутии

Центральным событием Дней Якутии в Совете федерации стало пленарное заседание «Час субъекта Российской Федерации», на котором выступил с докладом глава Якутии Айсен Николаев. Он заявил, что, несмотря на санкции со стороны западных стран, экономика Якутии сохраняет устойчивость. По его словам, регион сегодня лидирует на Дальнем Востоке по объему валового регионального продукта, который составил 1,622 трлн руб. за 2021 год и в сравнении с 2019-м показал рост на 9,7%. По итогам 2022 года рост прогнозируется не менее чем на 8%. «Четвертый год подряд в регионе обновляются исторические максимумы добычи угля, нефти, газа и золота. За 11 месяцев текущего года промышленный рост в республике составил 112,2%, и это один из лучших показателей в стране»,— рассказал Айсен Николаев. Также, по его словам, Якутия сегодня занимает первое место на Дальнем Востоке и пятое в России по добыче полезных ископаемых: сейчас компания АЛРОСА начинает строить в Западной Якутии новый алмазный рудник «Мир Глубокий», а в Арктике формируется горнопромышленный кластер «Кючусский», где планируется ежегодно добывать 10 тонн золота и 5 тыс. тонн олова. В Восточной Якутии — перспективные месторождения серебра, золота и полиметаллов. В Южной Якутии благодаря созданию новых железнодорожных линий увеличивается потенциал угольных проектов, а на месте месторождений железной руды, апатитов и золота формируется Алданский промышленный кластер.

По этому поводу Валентина Матвиенко заметила, что такой рост показателей Якутии происходит «на фоне спада в целом ряде регионов». «Это результат большой работы руководства республики, бизнеса, граждан. За это хочется их отдельно поблагодарить. Хочу подчеркнуть, что при огромном потенциале республики, при очень качественном продвижении вперед без системной федеральной поддержки решить все проблемы невозможно»,— добавила она.

В ходе выступления Айсен Николаев также попросил Совет федерации поддержать проект «Синергия Арктики», предусматривающий строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в регионе. «Совместно с Минцифры России был разработан этот проект, соединяющий в единую инфокоммуникационную сеть всю якутскую Арктику с выходом на трансарктическую подводную ВОЛС "Полярный Экспресс" и с сопряжением с линиями связи соседних регионов. Он может быть реализован при паритетном софинансировании из федерального бюджета»,— сказал Айсен Николаев, добавив, что строительство ВОЛС в арктических районах Якутии позволит в 100 раз снизить стоимость подключения к интернету. «В современных условиях обеспечение высокоскоростными линиями связи территории северо-востока страны становится задачей по сохранению внутренней безопасности государства»,— подчеркнул глава Якутии.

В 2021 году к ВОЛС были подключены 70 населенных пунктов республики, современная высокоскоростная инфокоммуникационная линия связи доступна в 363 городах и селах региона. Общая протяженность волоконно-оптических линий в Якутии составляет 13 тыс. км, из них 3 тыс. км были введены в прошлом году. Реализация проекта «Синергия Арктики» позволит до конца 2025 года подключить к высокоскоростному интернету 52 арктических и 34 труднодоступных якутских поселка. Таким образом, более 72 тыс. человек получат доступ к высокоскоростному интернету и сотовой связи. Общая протяженность оптоволоконных линий составит около 7 тыс. км.

По словам Айсена Николаева, по итогам 2021 года два рубля из трех от налогов, поступающих с Дальнего Востока в федеральный бюджет, перечислено предприятиями Якутии. С 2018-го в экономику инвестировано 1,5 трлн руб.— это также максимальный объем среди дальневосточных регионов. «Позитивная экономическая динамика позволяет создавать условия для улучшения жизни людей и достижения национальных целей. Республика лидирует среди дальневосточных регионов по рождаемости, и у нас самая высокая продолжительность жизни — 70 лет. На Дальнем Востоке только в Якутии по итогам прошлого года наблюдался естественный прирост населения»,— отметил глава Якутии. По его словам, «сегодня самый главный приоритет региона — сохранение жизни и здоровья людей».

Именно поэтому в первой половине 2023 года в регионе запланирован запуск проекта Республиканского центра мобильных бригад (РЦМБ), основанный на сочетании телемедицины и выездной работы врачей-специалистов, который позволит охватить все население Арктической зоны Якутии медицинской помощью. Предполагается, что обслуживать взрослое население и проводить медосмотры при выдаче водительских удостоверений и разрешений на владение оружием будут мультидисциплинарные бригады, а лечить детей — педиатрические. Укомплектовать мобильные бригады планируется врачами-специалистами, в том числе наиболее востребованными в арктических районах. РЦМБ создается на базе Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. При этом действующая система здравоохранения не будет затронута: все больницы, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории в Арктической зоне Якутии продолжат работать. При реализации проекта повысятся качество оказания медицинской помощи и удовлетворенность населения, снизится финансовая нагрузка на жителей арктических населенных пунктов, так как отпадет необходимость выезда на лечение и обследование в районные центры и в Якутск.

«Надеемся, что этот важнейший для труднодоступных мест проект не останется без внимания на федеральном уровне»,— сказал Айсен Николаев, отметив, что улучшение качества жизни в республике и рост человеческого капитала становится возможным благодаря в том числе федеральной поддержке. «Пользуясь возможностью, хотел бы еще раз поблагодарить Валентину Матвиенко за решение вопросов федерального финансирования строительства Онкоклинического центра в городе Якутске. Надеюсь в следующем году увидеть вас на его открытии»,— обратился глава Якутии к председателю Совета федерации. «Обязательно приеду!» — ответила Валентина Матвиенко.

В ходе своего выступления перед Советом федерации Айсен Николаев также отметил, что в нынешних условиях геополитического разворота России на Восток роль Республики Якутия возрастает. По его мнению, в новых реалиях именно Арктика и Дальний Восток станут проводниками для экспортного доминирования России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Однако для наращивания вклада Якутии и соседних регионов в экономику страны предстоит решение важнейшей задачи — создание современного транспортного каркаса»,— заявил глава республики. Айсен Николаев также напомнил, что задачи по развитию инфраструктуры для подъема экономики поставил президент России Владимир Путин. «Главный вопрос в том, что инфраструктура должна быть не догоняющей, а опережающей и не тормозить развитие промышленности. Пришло время разработать новую редакцию Стратегии пространственного развития страны, практически вычертить на карте России новые транспортные коридоры, разместить современные энергетические мощности и линии электропередачи, синхронизируя их с индустриальным потенциалом регионов»,— подчеркнул в своем выступлении Айсен Николаев. Новые транспортные коридоры, по его словам, позволят промышленным месторождениям войти в хозяйственный оборот. Речь идет о создании сквозного автомобильного проезда из Восточной Сибири к Охотскому морю через территории Якутии и Магаданской области. По поручению президента к 2030 году должно быть обеспечено круглогодичное бесперебойное сообщение по федеральным автодорогам «Лена», «Вилюй» и «Колыма». Ключевым проектом, связывающим пространства Восточной Сибири и Дальнего Востока, станет строительство моста через Лену в районе Якутска. Не менее важным Айсен Николаев считает и создание энергетической сети. По его словам, имеющихся генерирующих мощностей едва достаточно для текущих потребностей экономики, необходимы новые источники генерации и линии электропередачи.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко согласилась с главой республики в том, что без современной транспортной и энергетической инфраструктуры развитие промышленности невозможно.

«Подготовка к сегодняшнему заседанию Совета федерации шла почти год. Проект постановления о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) рассматривался комитетами Совета федерации, обсуждался в министерствах и ведомствах РФ. После окончательного принятия он послужит одним из документов, которые будут реально способствовать ускоренному социально- экономическому развитию Якутии, а значит, повышению качества жизни ее жителей»,— завершил свое выступление в рамках «Часа субъекта» в Совете федерации Айсен Николаев.

Достижения республики

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко и Айсен Николаев на выставке достижений социально-экономического развития Якутии, организованной в Дни республики в Совете федерации

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Республики Саха (Якутия Валентина Матвиенко и Айсен Николаев на выставке достижений социально-экономического развития Якутии, организованной в Дни республики в Совете федерации

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Республики Саха (Якутия

В период Дней Якутии в Совете федерации была организована тематическая выставка «Создаем будущее, сохраняя традиции», где были представлены достижения социально-экономического развития Якутии и ключевые инвестиционные проекты региона, в числе которых креативный кластер «Квартал труда» в Якутске, мостовой переход через Лену, Эльгинский угольный комплекс по добыче и экспорту коксующихся углей, железнодорожная магистраль Нижний Бестях—Магадан, атомная станция малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200Н. Посетители выставки также могли познакомиться с проектами креативной индустрии республики — IT-разработками и продуктами якутской киноиндустрии. В частности, гостям экспозиции были представлены результаты развития инновационной экосистемы региона — продукция резидентов Технопарка «Якутия», IТ Парка «Якутск» и биотехнологического кластера. А в зоне «Феномен якутского кино» демонстрировались тизеры якутских фильмов «Рядовой Чээрин», «Тыгын Дархан», «Надо мною солнце не садится», «Тойон Кыыл» и «Холодное золото». Там также прошла презентация интерактивной выставки региональных цифровых художников «Fantasy: Олонхо» и была представлена их коллекция 2D- и 3D-работ по мотивам якутского героического эпоса «Олонхо». Выставку посетила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, которая высоко оценила инновационные и креативные проекты Якутии. «Республика живет завтрашним днем, представляет и уже реализует суперсовременные проекты и идеи»,— сказала Валентина Матвиенко после посещения тематической экспозиции.

Кира Васильева