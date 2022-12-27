Минфин поддерживает расчеты в криптовалюте для экспортеров

Минфин поддерживает легализацию расчетов в криптовалютах для экспортеров в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), сказал глава ведомства Антон Силуанов. Он уточнил, что надо разработать механизм, позволяющий быстро обменивать цифровые валюты на фиат.
Антон Силуанов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Комментируя возможность расчетов в криптовалюте для экспортеров, господин Силуанов положительно отозвался об этой идее. «Я только за любой движ в этом направлении. Если ЦБ согласен на "пилот" с экспортерами, то отлично»,— сказал министр на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).
При этом он обратил внимание, что для экспортеров остаются риски из-за волатильности криптовалют. «Надо их купировать и делать это быстро, чтобы волатильность не смогла повлиять на стоимость товаров. С другой стороны, надо иметь инструменты выхода в фиат из этих валют. А в какие валюты — в этом направлении нужно будет отработать этот механизм»,— пояснил он.
17 ноября в Госдуму внесли законопроект о майнинге криптовалют. Его одобрил Центробанк (ЦБ), но раскритиковал Минфин. Основной причиной противоречий стало положение об ЭПР: как считает замминистра финансов Алексей Моисеев, фактический запрет проводимого вне ЭПР майнинга приведет к «тотальному лицензированию». В итоге министерство поддержало проект, но настаивает на совместном с ЦБ согласовании нормативного акта об ЭПР.
О легализации майнинга в России — в материале «Ъ FM» «Майнинг проверяет инициативы».