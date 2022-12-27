Минфин поддерживает расчеты в криптовалюте для экспортеров

Минфин поддерживает легализацию расчетов в криптовалютах для экспортеров в рамках экспериментального правового режима (ЭПР), сказал глава ведомства Антон Силуанов. Он уточнил, что надо разработать механизм, позволяющий быстро обменивать цифровые валюты на фиат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Комментируя возможность расчетов в криптовалюте для экспортеров, господин Силуанов положительно отозвался об этой идее. «Я только за любой движ в этом направлении. Если ЦБ согласен на "пилот" с экспортерами, то отлично»,— сказал министр на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

При этом он обратил внимание, что для экспортеров остаются риски из-за волатильности криптовалют. «Надо их купировать и делать это быстро, чтобы волатильность не смогла повлиять на стоимость товаров. С другой стороны, надо иметь инструменты выхода в фиат из этих валют. А в какие валюты — в этом направлении нужно будет отработать этот механизм»,— пояснил он.

17 ноября в Госдуму внесли законопроект о майнинге криптовалют. Его одобрил Центробанк (ЦБ), но раскритиковал Минфин. Основной причиной противоречий стало положение об ЭПР: как считает замминистра финансов Алексей Моисеев, фактический запрет проводимого вне ЭПР майнинга приведет к «тотальному лицензированию». В итоге министерство поддержало проект, но настаивает на совместном с ЦБ согласовании нормативного акта об ЭПР.

О легализации майнинга в России — в материале «Ъ FM» «Майнинг проверяет инициативы».

Лаура Кеффер