«Дурной пример заразителен»

Президент России Владимир Путин высказался на тему недостаточно патриотичных россиян. Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин потребовал лишить преференций тех, кто в трудное время покинул страну. По словам спикера, Госдума начинает над этим работать. Скорее всего, данной категории граждан повысят налоги. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть выбрала относительно жесткий сценарий в отношении так называемых удаленщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владимир Путин уверен, что 99,9% россиян готовы «все положить в интересах родины». Однако все-таки нашлись и такие, что не проявили себя в нынешней ситуации настоящими патриотами. Их президент не очень-то осуждает. В любом обществе есть те, кто в первую очередь думает о личных интересах — что ж, у каждого имеется право выбора.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал лишить преференций и повысить налоговую ставку для тех, кто покинул Россию после начала специальной военной операции. Он отметил, что есть те, кто, наоборот, хочет дать уехавшим преференции и льготы, чтобы их вернуть обратно. Видимо, делать этого не следует, потому что тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся.

Остальные же должны понимать — подавляющая часть общества не поддерживает подобные поступки и, более того, считает, что они предали свою страну, родных и близких. Собственно, вывод: в Думе работают над изменениями в законодательстве, так что будут повышать налоги для всех, кто не осознал пагубности своих действий — мало того, что покинул родину в трудную минуту, так еще продолжает работать удаленно и получать зарплату, и все это на льготных условиях.

Таким образом, дискуссия о судьбе так называемых удаленщиков завершена. Смысл такой: мы — власть — в вас особенно не осуждаем, но и церемониться не намерены. Хотите зарабатывать — возвращайтесь, вам ничего не будет. Впрочем, четко об этом не говорится, это лишь подразумевается — мол, не осуждаем. А если нет — потеряете в деньгах.

Так что впору задать вопрос: каковы будут эти потери? Ранее Минфин предлагал увеличить НДФЛ для данной категории граждан до 30%. При этом глава ведомства Антон Силуанов не так давно говорил, что не против оставить и 13%, лишь бы они работали, приносили пользу и платили налоги.

Но в целом можно сказать, что, наверное, проблемный вопрос закрыт. Политический фактор здесь оказался преобладающим. Конечно, есть смысл напомнить, что работа — это не только зарплата, а в первую очередь польза экономике. Если страна лишится части важных специалистов, подобное нельзя считать положительным явлением. Это к вопросу о сохранении льгот, ведь все это не просто так предлагали, не от хорошего отношения к иммигрантам.

С одной стороны, власть можно понять: у части населения появляется стимул к отъезду — дурной пример ведь заразителен. Релоцировался — пережидаешь сложные времена в тепле и с хорошей зарплатой. С другой, вы же говорите, что 99,9% у нас — патриоты. Никто никуда не поедет. Тогда чего мы беспокоимся?

Давайте не заметим абсолютное меньшинство уехавших, тем более что оно по-прежнему приносит пользу, даже находясь вне дома. И, наконец, закон еще не принят. Очень может быть, что льготы отменят, но не всем. Или лишат, но не до конца — с возможностью все это обойти — в этом и будет заключаться своеобразный компромисс.

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