«Ведомости»: российские операторы повысят цены на связь с 2023 года

Российские сотовые операторы начали уведомлять абонентов о планируемом росте тарифов с 2023 года, пишет газета «Ведомости». Представители Tele2 и «МегаФона» подтвердили изданию информацию о «пересмотре цен», но обратили внимание, что речь идет исключительно об архивных тарифах.

Как уточняет издание, два абонента «МегаФона» и два клиента Tele2 рассказали газете о получении сообщений с информацией о повышении цен на тарифы со следующего года. О прекращении выплаты компенсаций банковских комиссий за пополнение счета своим клиентам сообщила МТС.

В уведомлении «МегаФона» уточняется, что изменение цен происходит на фоне роста затрат на оборудование. Так, стоимость месячного обслуживания для некоторых клиентов увеличится на 32,5 руб., до 357,5 руб., или на 55 руб., до 595 руб., в зависимости от тарифа, пишут «Ведомости». Оба клиента оформляли эти тарифы в Москве. Кроме «МегаФона» о повышении стоимости тарифа на 60 руб./мес. с 30 декабря были уведомлены и два абонента Tele2.

Представитель Tele2 подчеркнул, что изменение цены в большинстве тарифов составляет не более 50 руб. в месяц, не превышает индекса потребительских цен и проводится не чаще одного раза в календарный год.

По закону, обращает внимание издание, операторы обязаны уведомить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о повышении цен на связь не менее чем за две недели до изменения. Представитель ведомства сообщил, что к 26 декабря такое уведомление регулятор получил от Tele2, но от «МегаФона» уведомления не поступало.

В апреле ФАС и Минцифры разработали рекомендации об индексации тарифов операторов в связи с инфляцией. Компаниям предлагается повышать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции — 11,98% по данным на конец ноября. Из-за повышения тарифов более чем для 16,5 млн абонентов в октябре ФАС возбудила дело в отношении «МегаФона». Виновной в нарушении законодательства из-за необоснованного повышения стоимости услуг в том же месяце была признана МТС.

Милена Костерева