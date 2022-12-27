Более 27 млрд рублей потребуется на проект многофункциональной спортивной арены в Перми

Совокупные затраты на реализацию проекта многофункциональной спортивной арены в Перми составят 27,2 млрд руб. Как пишет Business Сlass, на капитальные расходы заложено почти 17 млрд руб., в общую сумму в 27,2 млрд руб. входят и расходы с учетом операционных затрат, НДС по капитальным вложениям, банковских комиссий, процентных ставок и гарантий. Возведение объекта будет курировать краевая компания «Пермь-Арена», учрежденная Фондом развития Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд развития Пермского края Фото: Фонд развития Пермского края

Реализация проекта рассчитана на 2023–2026 годы. Согласно предложению «Пермь-Арена», общество получит земельный участок в аренду без торгов. Проект арены реализуют на принципах государственно-частного партнерства. Сейчас для объекта выделены три территории в Дзержинском районе общей площадью 57,3 тыс. кв. м, но оговаривается возможность предоставления дополнительных участков при необходимости.

Финансировать проект будут из регионального бюджета — капитальный грант для части затрат концессионера составит 2,6 млрд руб.; собственного капитала концессионера — 200 млн руб., остальные средства — займы. Капитальный грант планируется предоставлять из казны поэтапно в течение трех лет с 2023 года.

После ввода объекта в эксплуатацию концедент — краевое правительство — будет обязан выплатить концессионеру до 2034 года инвестиционный платеж в размере 26,4 млрд руб. До 2041 года будет также выплачен эксплуатационный платеж в 4,4 млрд руб.

Коммерческая выручка за период реализации объекта составит 4,6 млрд руб. В частности, прогнозируются доходы от сдачи в аренду главной ледовой арены и тренировочной, баскетбольной площадки, коммерческих помещений, мест под кафе, оказания услуг тренажерного зала и паркинга.

Строительство многофункциональной спортивной арены входит в перечень приоритетных проектов, приуроченных к 300-летию Перми. От Прикамья в качестве соинвестора выступает Фонд развития Пермского края (ФРПК) — ООО «Пермь-Арена». Летом этого года Главгосэкспертиза одобрила проект многофункциональной спортивной арены в Перми.