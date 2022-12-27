Экс-президента Южной Кореи Ли Мён Бака помиловали

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль помиловал экс-главу государства Ли Мён Бака, осужденного в 2020 году на 17 лет тюрьмы, сообщило агентство «Рёнхап». Решение о помиловании вступит в силу завтра, 28 декабря. При этом 81-летнему экс-президенту по-прежнему запрещено занимать госдолжности до мая 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ли Мён Бак

Фото: Kim Hong-Ji/Pool/File Photo, Reuters Ли Мён Бак

Фото: Kim Hong-Ji/Pool/File Photo, Reuters

Ли Мён Бак был президентом в 2008–2013 годах. Он получил тюремный срок за присвоение средств и получение взяток в особо крупном размере. Его также обязали выплатить штрафы на сумму около $15,7 млн. До этого, в 2018 году, он уже был приговорен к 15 годам тюрьмы за коррупцию, но тогда его решили освободить под залог из-за ухудшения здоровья.

Лаура Кеффер