Зампред ЦБ Заботкин спрогнозировал возврат экономики к докризисному уровню в 2025 году

Заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин в интервью РБК сказал, что российская экономика может вернуться на уровень 2021 года «где-то в 2025 году». Он назвал существенным влияние мировой экономики на российскую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алексей Заботкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы по-прежнему остаемся весьма открытой экономикой. Есть ограничения по импорту, но те же физические объемы экспорта и цены нашего экспорта сильно зависят от мировой конъюнктуры. И, как мы видим, цены на некоторые сырьевые товары заметно снизились за последние несколько месяцев вслед за снижением ожиданий по мировому росту»,— пояснил зампред ЦБ.

Господин Заботкин отметил, что у российской экономики сложнее «пересилить структурное снижение потенциала, чем восстановиться после циклического спада».

Президент Владимир Путин говорил, что ВВП России по итогам 2022 года снизится примерно на 2,5%. Минэкономики ожидает снижения ВВП РФ в 2022 году на 2,9%. Росстат сообщал, что в третьем квартале года российский ВВП сократился на 3,7% в годовом выражении (первая оценка составляла 4%) против снижения на 4,1% во втором и роста на 3,5% в первом квартале. В октябре ЦБ представил прогноз, который предусматривает спад ВВП РФ в 2022 году на 3–3,5%. В 2024–2025 годах, согласно базовому прогнозу ЦБ, ожидается рост ВВП на 1,5–2,5%.

Подробности — в материале «Ъ» «Экономика "оттолкнулась от дна"».

Лаура Кеффер