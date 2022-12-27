WSJ: Пентагон и Минюст добиваются продажи американского бизнеса TikTok

В администрации США обсуждают возможность принудительной продажи американского бизнеса TikTok, принадлежащего китайской ByteDance, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Эту инициативу поддерживают Пентагон и Минюст США. Вашингтон опасается, что Пекин сможет использовать приложение «для шпионажа и политического влияния».

По данным WSJ, предложение о продаже TikTok возникло у Комитета по иностранным инвестициям в США, который более двух лет обсуждает с руководством соцсети возможность разделить ее бизнес, чтобы «оградить его от китайского правительства». Представители Пентагона и Минюста США это одобряют из опасений, что Пекин может получить доступ к данным TikTok «или повлияет на видео, которые американцы просматривают в TikTok».

Против выступает Минфин США, который председательствует в комитете. В ведомстве опасаются, что решение властей может быть оспорено в суде, и ищют альтернативные решения.

Пресс-секретарь Белого дома отказалась комментировать информацию. В TikTok также не стали давать комментарий по поводу вероятности принудительной продажи. В соцсети заявили, что «могут решить проблемы, поднятые правительством США».

15 декабря Сенат США проголосовал за запрет TikTok на принадлежащих правительству устройствах. Для того чтобы закон вступил в силу, его теперь должны одобрить Палата представителей и президент США. Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп запретил чиновникам пользоваться Telegram и TikTok. Директор ЦРУ Уильям Бернс также выразил обеспокоенность популярностью TikTok в США.

Лаура Кеффер