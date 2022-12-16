Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СМИ: губернатор штата Джорджия запретил чиновникам пользоваться Telegram и TikTok

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп запретил местным чиновникам использовать на служебных устройствах TikTok и Telegram. Об этом сообщает местный телеканал WRDW со ссылкой на служебный циркуляр.

В записке господин Кемп запрещает использование TikTok, Telegram и китайского мессенджера WeChat всем органам местной исполнительной власти на всех устройствах, которые принадлежат или арендуются штатом.

По словам губернатора, TikTok может отслеживать и хранить очень подробные публичные и непубличные данные своих пользователей. «Правительство Китая может получить доступ к этой информации в соответствии с законами о национальной безопасности, которые требуют от китайских компаний предоставлять данные государственной разведке»,— сообщил в документе господин Кемп.

Как заявил глава штата, у мессенджеров WeChat и Telegram также были обнаружены подобные угрозы.

14 декабря Сенат США проголосовал за то, чтобы запретить федеральным служащим использование видеосервиса TikTok на гаджетах, принадлежащих федеральным правительственным учреждениям.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...