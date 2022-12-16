СМИ: губернатор штата Джорджия запретил чиновникам пользоваться Telegram и TikTok

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп запретил местным чиновникам использовать на служебных устройствах TikTok и Telegram. Об этом сообщает местный телеканал WRDW со ссылкой на служебный циркуляр.

В записке господин Кемп запрещает использование TikTok, Telegram и китайского мессенджера WeChat всем органам местной исполнительной власти на всех устройствах, которые принадлежат или арендуются штатом.

По словам губернатора, TikTok может отслеживать и хранить очень подробные публичные и непубличные данные своих пользователей. «Правительство Китая может получить доступ к этой информации в соответствии с законами о национальной безопасности, которые требуют от китайских компаний предоставлять данные государственной разведке»,— сообщил в документе господин Кемп.

Как заявил глава штата, у мессенджеров WeChat и Telegram также были обнаружены подобные угрозы.

14 декабря Сенат США проголосовал за то, чтобы запретить федеральным служащим использование видеосервиса TikTok на гаджетах, принадлежащих федеральным правительственным учреждениям.

Эрдни Кагалтынов