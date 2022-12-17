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Коммерсантъ FM
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Директор ЦРУ выразил обеспокоенность популярностью TikTok в США

Приложение TikTok китайское, а значит, власти КНР могут контролировать его контент, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, это вызывает обеспокоенность властей США.

Уильям Бернс

Уильям Бернс

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Уильям Бернс

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Он сказал, что правительство КНР сможет настаивать на получении доступа к личным данным пользователей TikTok из США. «Я считаю, что это (приложение.— "Ъ") причина для реального беспокойства»,— сообщил господин Бернс в интервью телеканалу CBS.

15 декабря Сенат США проголосовал за запрет TikTok на принадлежащих правительству устройствах. Для того чтобы закон вступил в силу, его теперь должны одобрить Палата представителей и президент США. Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп уже запретил чиновникам пользоваться Telegram и TikTok.

Лаура Кеффер

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