Директор ЦРУ выразил обеспокоенность популярностью TikTok в США

Приложение TikTok китайское, а значит, власти КНР могут контролировать его контент, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. По его словам, это вызывает обеспокоенность властей США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уильям Бернс

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Уильям Бернс

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Он сказал, что правительство КНР сможет настаивать на получении доступа к личным данным пользователей TikTok из США. «Я считаю, что это (приложение.— "Ъ") причина для реального беспокойства»,— сообщил господин Бернс в интервью телеканалу CBS.

15 декабря Сенат США проголосовал за запрет TikTok на принадлежащих правительству устройствах. Для того чтобы закон вступил в силу, его теперь должны одобрить Палата представителей и президент США. Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп уже запретил чиновникам пользоваться Telegram и TikTok.

Лаура Кеффер