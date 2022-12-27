Лавров заявил, что в Вашингтоне угрожают физическим устранением президента России

Неназванные официальные лица из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», что может означать физическое устранение российского президента. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, политика Запада, направленная на сдерживание России, крайне опасна и несет риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов»,— сказал господин Лавров в интервью ТАСС.

Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «договорился до требования превентивных ядерных ударов стран НАТО по России». Министр отметил, что в ядерной войне не может быть победителей, «и она никогда не должна быть развязана».

«С глубокой озабоченностью констатируем пропагандистскую вакханалию в США и в целом на Западе вокруг темы ядерного оружия»,— сказал Сергей Лавров.

По мнению главы МИД РФ, Украина пытается затянуть США и других членов НАТО в вооруженный конфликт, рассчитывая на их «лобовое столкновение» с Россией. Он заявил, что Киеву стоит выполнить требования по демилитаризации и денацификации подконтрольных ему территорий «подобру-поздорову», иначе вопрос решит армия РФ.

Дарья Эрозбек