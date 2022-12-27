Мошенники сыграли с Merlion в «Пятнашки»

Как стало известно “Ъ”, суд в особом порядке рассмотрит уголовное дело участника боевых действий в Донбассе Григория Жеренова, обвиняемого в фальсификации доказательств для заведомо незаконного привлечения к уголовной ответственности трех совладельцев и топ-менеджера крупной компании Merlion. Участники аферы, по данным следствия, рассчитывали получить 15 млрд руб., а в дальнейшем — процент с оборота компании.

В ходе расследования, проведенного главным следственным управлением (ГСУ) СКР, Григорий Жеренов полностью признал предъявленное ему обвинение, заключил с Генпрокуратурой соглашение о сотрудничестве и оказал активное содействие в установлении истины по делу. В связи с этим его уголовное дело было выделено в отдельное производство и направлено в Хорошевский районный суд Москвы, который рассмотрит его в особом порядке.

Благодаря в том числе показаниям господина Жеренова было установлено, что фигуранты дела объединились в целую организованную преступную группу для совершения преступлений в отношении совладельцев компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также топ-менеджера компании Бориса Левина. Их целью являлось «завладение средствами потерпевших» на сумму не менее 15 млрд руб., захват их бизнес-активов и «получение преступной ренты в размере 2% с оборота компаний, входящих в Merlion».

По версии ГСУ СКР, группу создал Кирилл Качур, бывший следователь СКР по Московской области. Действовал он при поддержке своего отца, известного решальщика Виталия Качура, ранее судимого за совершение тяжких корыстных преступлений, а после отбытия наказания проживавшего в ОАЭ.

По данным ГСУ СКР, понимая, что эффективность преступной деятельности существенно возрастет при использовании в ней действующих правоохранителей, организатор привлек в группу ранее знакомых ему следователя СУ СКР по Северо-Западному округу Москвы Алексея Неснова, бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко и «иных лиц из числа сотрудников правоохранительных органов». Руководствуясь коростными мотивами, полагает следствие, они согласились с предложением господина Качура, объединились в ОПГ для фальсификации доказательств по уголовным делам, заключения под стражу заведомо невиновных потерпевших и незаконного привлечения их к уголовной ответственности.

К действиям группы был привлечен и бывший боец интернациональной бригады «Пятнашка» ДНР Григорий Жеренов, который, не являясь участником ОПГ, за вознаграждение в 15 млн руб. согласился содействовать следователю Неснову в фальсификации доказательств. Получив задаток в 5 млн руб., Жеренов согласился выступить в качестве исполнителя фиктивного покушения на убийство господина Симоненко.

По версии ГСУ СКР, он координировал свои действия с участником преступной группы, по указанию Качура-младшего выучил наизусть подготовленные им тексты показаний, не соответствующие действительности, для последующего внесения их в явку с повинной и иные протоколы следственных действий. По предъявленной фотографии Бориса Левина назвал его заказчиком убийства, «заведомо зная о ложности этих сведений».

На основании сфальсифицированных с участием Жеренова протоколов следственных действий Борис Левин, Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов были задержаны и арестованы судом. Им инкриминировали организацию поджога дома господина Симоненко под Красногорском с целью его убийства (ст. 105 и ст. 167 УК). В результате бизнесмены с октября 2020 года по февраль 2022 года, как теперь установило следствие, незаконно подвергались уголовному преследованию за совершение особо тяжкого преступления, после чего все они были полностью реабилитированы. В свою очередь, господа Жеренов и Симоненко были арестованы, а господа Качур и Неснов объявлены в розыск.

Николай Сергеев